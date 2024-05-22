التصديري للصناعات الغذائية: 36.5 مليار دولار محققة في 10 سنوات

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن ارتفاع صادرات القطاع في الفترة من 2014 وحتى الربع الأول من عام 2024، إلي نحو 36.5 مليار دولار .

جاء ذلك خلال لقاء أجراه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية في 21 مايو 2024، بحضور السيد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في القطاعين الزراعي والصناعي، وذلك لمناقشة استراتيجيات تعزيز صادرات الصناعات الغذائية المصرية وتذليل العقبات التي تواجه القطاع.

وشارك في فعاليات الاجتماع كلا من الدكتور أشرف السيد، وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والسيد كريم بركة، وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والسيد محمود بزان، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والسيدة رانا جمالي، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية

الافتتاح والتأكيد على دعم القطاع:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته الافتتاحية على أهمية الاجتماعات الدورية مع مسئولي المجالس التصديرية المختلفة بهدف التعرف على رؤاهم ومقترحاتهم لزيادة الصادرات المصرية.

وشدد على أن الصناعات الغذائية تعد من القطاعات المهمة جداً والتي لديها فرص كبيرة للنمو، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم أي دعم ممكن لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية المتعلقة بتعظيم الصادرات.

قال هاني برزي، رئيس المجلس، إن القطاع سجل زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة المجلس الحالي، حيث وصلت قيمة الصادرات من 2020 إلى مارس 2024 إلى 18.7 مليار دولار.

وأشار إلى أن الربع الأول من عام 2024 شهد نموًا بنسبة 31% في قيمة الصادرات مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث بلغت 1.6 مليار دولار.

رؤية تنمية الصادرات 2024-2026:

قدم “برزي” رؤية المجلس لتنمية الصادرات الغذائية للفترة من 2024 إلى 2026، والتي تتضمن تحديد مستهدفات لزيادة حجم الصادرات المصرية بنسبة تتراوح بين 15% و20% سنوياً. وأكد أن هذه الرؤية تهدف إلى تعزيز التواجد المصري في الأسواق العالمية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية للدولة المصرية.

استعراض تفاصيل الرؤية:

تضمنت رؤية المجلس فيما يتعلق بتنمية الصادرات الغذائية للفترة من 2024 إلى 2026:

* تطوير منظومة المساندة التصديرية من خلال الحفاظ على برنامج تنمية الصادرات الحالي، مع إضافة مكون خاص بتحفيز الشركات المصدرة ومساندة جهودها في الترويج للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.

* سرعة صرف المساندة التصديرية لتعزيز تنافسية المصدرين.

* تحديد أسعار استرشادية للمنتجات الغذائية المصنعة لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية.

* تدشين حملة تسويقية للمنتجات الغذائية المصرية، مع التركيز على المنتجات ذات الأولوية مثل الفراولة المجمدة والزيتون المصنع.

* تحسين إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.

* توفير خطوط شحن بحرية بأسعار تنافسية، خاصة للقارة الإفريقية.

* زيادة الميزانية المخصصة للاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة لتوسيع التواجد المصري في الأسواق العالمية.

تحديات وحلول:

استعرض أعضاء المجلس التصديري التحديات التي تواجه القطاع، والتي تشمل:

* حظر استيراد المبيدات المحظورة دولياً، وتكثيف الرقابة على صناعة المبيدات المحلية.

* التوسع في إنشاء معامل متخصصة لمتبقيات المبيدات وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال.

* توفير برامج تمويلية بفوائد مخفضة للمصانع المصدرة، وتقديم حزمة من الإعفاءات الضريبية للشركات التصديرية.

* تسهيل الإجراءات الخاصة بدخول بعثات المشترين من الدول المختلفة في نطاق المعارض الداخلية الدولية.

ختام الاجتماع:

في ختام الاجتماع، أعرب المهندس هاني برزي عن تقديره للدعم المستمر من الحكومة لقطاع الصناعات الغذائية، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز نمو الصادرات الغذائية المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في تقديم كل الدعم المطلوب لقطاع الصناعات الغذائية، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار السعي المستمر لتحقيق نمو مستدام في هذا القطاع الحيوي.

