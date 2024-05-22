افتتاح معرض خير مزاعنا لأهالينا غدا |وهذه قائمة الأسعار

أعلنت وزارة الزراعة أنه سيتم

افتتاح معرض السلع الزراعية خير مزارعنا لاهالينا بالمتحف الزراعي غدا بالدقي لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وذلك مع قرب عيد الاضحى المبارك

والمعرض، و يقام على هامش معرض زهور الربيع .

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة أنه للعام الثانى على التوالى تم تقديم مبادرة خير مزارعنا لأهالينا التى أصبحت مقصدا مهما للعديد من المواطنين ، موضحًا أن وزارة الزراعة تحرص على دعم ومساندة المواطن من خلال تقديم عدد من السلع بتخفيضات تتراوح من 20 لـ 50% .

وكشف " مستشار وزير الزراعة " خلال تصريحات ل"صدي البلد " عن أسعار بعض السلع بالمعرض ، يصل كيلو اللحوم البلدي ب 250 جنيهًا، وكيلو اللحوم المفرومة بـ 230 جنيها ، وكرتونة البيض ب 115 جنيهًا، وكيلو الكبدة البلدى بـ 250 جنيهًا، وكيلو البطاطس بـ 5 جنيهات.



ويقام معرض خير مزاعنا لأهالينا، الذي يتم من خلاله عرض السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، على هامش معرض الزهور يحمل بين طياته تاريخ طويل يمتد لأكثر من 90 عاما ، ويعد متنفسا حقيقيا للمواطنين ، حيث يحتوى على كثير من الأجنحة التى تضم العديد من النباتات الطبية والعطرية .