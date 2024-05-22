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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

افتتاح معرض خير مزاعنا لأهالينا غدا |وهذه قائمة الأسعار

صدى البلد

أعلنت وزارة الزراعة أنه سيتم 
افتتاح معرض السلع الزراعية خير مزارعنا لاهالينا بالمتحف الزراعي غدا بالدقي لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وذلك مع قرب عيد الاضحى المبارك 
والمعرض، و يقام على هامش معرض زهور الربيع .

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة أنه للعام الثانى على التوالى تم تقديم مبادرة خير مزارعنا لأهالينا التى أصبحت مقصدا مهما للعديد من المواطنين ، موضحًا أن وزارة الزراعة تحرص على دعم ومساندة المواطن من خلال تقديم عدد من السلع بتخفيضات تتراوح من 20 لـ 50% .

وكشف " مستشار وزير الزراعة " خلال تصريحات ل"صدي البلد " عن أسعار بعض السلع بالمعرض ، يصل كيلو اللحوم البلدي ب 250 جنيهًا،  وكيلو اللحوم المفرومة بـ 230 جنيها ، وكرتونة البيض ب 115 جنيهًا،  وكيلو الكبدة البلدى بـ 250 جنيهًا،  وكيلو البطاطس بـ 5 جنيهات.  
 

ويقام معرض خير مزاعنا لأهالينا، الذي يتم من خلاله عرض السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، على هامش معرض الزهور يحمل بين طياته تاريخ طويل يمتد لأكثر من 90 عاما ، ويعد متنفسا حقيقيا للمواطنين ، حيث يحتوى على كثير من الأجنحة التى تضم العديد من النباتات الطبية والعطرية .

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