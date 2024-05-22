عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طالبة تجارة حلوان: حصدت فضية بطولة البحرالمتوسط للوثب العالي وكنت أصغر لاعبة|خاص

صدى البلد

قالت لجين محمد الجبيلي، الطالبة بكلية التجارة وإدارة الأعمال BIS بـ جامعة حلوان، إنها تشعر بالسعادة البالغة بعد حصولها على الميدالية الفضية في مسابقة الوثب العالي وتأهيلها لبطولة البحر المتوسط، موضحة أنها كانت متوقعة الفوز، لأنها بذلت الكثير من الجهد.

وأضافت “الجبيلي”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مسابقة الوثب العالي بطولة عربية كانت تحت 20 عامًا، مشيرة إلى أن شاركت في مسابقة البحر المتوسط التي أقيمت الأحد الماضي في محافظة الإسماعيلية تحت 23 عامًا، حيث إنها كانت  أصغر لاعبة.

وكانت قد أعلنت جامعة حلوان في بيان، فوز لوجين محمد الطالبة بالفرقة الأولى بكلية التجارة وإدارة الأعمال BIS، بالميدالية الفضية في مسابقة الوثب العالي، حيث تحقيق جامعة حلوان إنجازًا رياضيًا جديدًا في البطولة العربية تحت 20 سنة لألعاب القوى التي أقيمت في مصر.


وأعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققته الطالبة لجين طالبة كلية التجارة، قائلًا: إن هذا الإنجاز يعكس مدى التزام جامعة حلوان بدعم الطلاب في جميع المجالات.

وأكد رئيس جامعة حلوان، أن هذا النجاح يعكس التزام الجامعة بدعم الرياضيين الموهوبين ورعايتهم لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وتحقيق مزيد من الإنجازات ليظل علم مصر خفاقًا في كافة المحافل الدولية.

وأعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققته الطالبة لجين طالبة كلية التجارة، قائلًا: إن هذا الإنجاز يعكس مدى التزام جامعة حلوان بدعم الطلاب في جميع المجالات.

 

ولفتت الطالبة إلى أنها مقيدة بالفرقة الأولى وتبلغ من العمر 18 عامًا، موجهه الشكر للكابتن هيثم عبد المجيد الذي يقوم بتدريبها ومساعدتها طوال الوقت، ولوالديها على الدعم المستمر من أجل تحقيق أحلامها، معقبة: بحاول أجتهد وربنا يوفقني.

Screenshot_2024-05-22-15-21-15-99
Screenshot_2024-05-22-15-21-15-99
Screenshot_2024-05-22-15-21-12-59
Screenshot_2024-05-22-15-21-12-59
Screenshot_2024-05-22-15-21-08-53
Screenshot_2024-05-22-15-21-08-53
Screenshot_2024-05-22-15-21-06-18
Screenshot_2024-05-22-15-21-06-18

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم على شيرين عبد الوهاب بتهمة سب منتج شهير

13 قراراً حكوميا مهما | بيع أراض بالدولار.. ومفاجأة بشأن وحدات الإسكان

تحرك مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

عمرو الدرديري يكشف موقف السعيد وناصر ماهر من المشاركة بالسوبر الأفريقي المقبل

بشرت بفوز الزمالك وهذا مصير الأهلي.. إيمان خير ترد على توقعات ليلى عبداللطيف

الذهب نزل.. أسعار المعدن الأصفر اليوم

انخفاض 5 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار حدة الموجة الحارة

تعرف على آخر تحديث لسعر السجائر في مصر اليوم بجميع منافذ البيع.. وعقوبات للمتلاعبين

ترشيحاتنا

يتحدث عن الحارة المصرية.. مخرج "بنقدر ظروفك" يكشف تفاصيل الفيلم

دوري أبطال إفريقيا|مروان عطية: مباراة الترجي صعبة.. والأهلي على قلب رجل واحد

بسبب دونجا .. الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يكرم المغربي ياسين لبحيري

نبيل عبد الفتاح: الاحتلال ينتهج حرب التجويع ضد الفلسطينيين.. وبريطانيا أساس جرائمه|فيديو

أتمنى يراجع نفسه.. إعلامي يوجه رسالة إلى حسام حسن بسبب سام مرسي

يظهر بطنها.. جاكت ماجي زوجة محمد صلاح قبل وبعد التعديل بنهائي الدوري الإنجليزي|شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يظهر بطنها.. جاكت ماجي زوجة محمد صلاح قبل وبعد التعديل بنهائي الدوري الإنجليزي|شاهد

توب مكشوف.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها على انستجرام

في 10 دقائق.. طريقة تحضير فطيرة البيتزا بالجلاش

فستان صيفي.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا

فيديو

واقعة شبرا تتكرر.. سيدة تخدر طفلها من أجل الأموال

قانون المسؤولية الطبية وإدارة القطاع الخاص للمستشفيات.. تصريحات عاجلة لوزير الصحة

فرامل العربية وترخيص المعدية.. مفاجآت في سقوط ميكروباص الفتيات بالنيل

تنبأت به ليلى عبد اللطيف.. اختفاء رئيس دولة شهيرة وطائرته الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

عمرو صبحي يكتب: كفاءة سعة المجال الجوي ضرورة لتحسين شبكة الطرق الجوية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الرمال المتحركة في خليج الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-