طالبة تجارة حلوان: حصدت فضية بطولة البحرالمتوسط للوثب العالي وكنت أصغر لاعبة|خاص

قالت لجين محمد الجبيلي، الطالبة بكلية التجارة وإدارة الأعمال BIS بـ جامعة حلوان، إنها تشعر بالسعادة البالغة بعد حصولها على الميدالية الفضية في مسابقة الوثب العالي وتأهيلها لبطولة البحر المتوسط، موضحة أنها كانت متوقعة الفوز، لأنها بذلت الكثير من الجهد.

وأضافت “الجبيلي”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مسابقة الوثب العالي بطولة عربية كانت تحت 20 عامًا، مشيرة إلى أن شاركت في مسابقة البحر المتوسط التي أقيمت الأحد الماضي في محافظة الإسماعيلية تحت 23 عامًا، حيث إنها كانت أصغر لاعبة.

وكانت قد أعلنت جامعة حلوان في بيان، فوز لوجين محمد الطالبة بالفرقة الأولى بكلية التجارة وإدارة الأعمال BIS، بالميدالية الفضية في مسابقة الوثب العالي، حيث تحقيق جامعة حلوان إنجازًا رياضيًا جديدًا في البطولة العربية تحت 20 سنة لألعاب القوى التي أقيمت في مصر.



وأعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققته الطالبة لجين طالبة كلية التجارة، قائلًا: إن هذا الإنجاز يعكس مدى التزام جامعة حلوان بدعم الطلاب في جميع المجالات.

وأكد رئيس جامعة حلوان، أن هذا النجاح يعكس التزام الجامعة بدعم الرياضيين الموهوبين ورعايتهم لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وتحقيق مزيد من الإنجازات ليظل علم مصر خفاقًا في كافة المحافل الدولية.

وأعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققته الطالبة لجين طالبة كلية التجارة، قائلًا: إن هذا الإنجاز يعكس مدى التزام جامعة حلوان بدعم الطلاب في جميع المجالات.

ولفتت الطالبة إلى أنها مقيدة بالفرقة الأولى وتبلغ من العمر 18 عامًا، موجهه الشكر للكابتن هيثم عبد المجيد الذي يقوم بتدريبها ومساعدتها طوال الوقت، ولوالديها على الدعم المستمر من أجل تحقيق أحلامها، معقبة: بحاول أجتهد وربنا يوفقني.

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