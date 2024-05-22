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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اتصالات النواب: البريد من أهم ركائز الاقتصاد.. وحقق أرباحا بقيمة 1.5 مليار جنيه

اجتماع لجنة الاتصالات
اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب

أشاد النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، في بداية اجتماع اللجنة اليوم ، بالإنجازات التى حققها البريد المصري خلال العام الماضي ، مؤكداً أن البريد بات من أهم ركائز الاقتصاد الوطني بجانب دورة الخدمي الكبير وحقق أرباح وصلت إلي مليار و486 مليون جنيه تصب في خزينة الدولة المصرية.

وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 للهيئة القومية للبريد ، بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ، بأن الطفرة التي حققها البريد في تقديم جميع خدمات الأحوال المدنيه والتوسعة في المكاتب والفروع ، وتطبيق منظومه التحول الرقمي ، يرجع إلي تنفيذ مسئولي البريد للتوجيهات والسياسات التي أقرتها القيادة السياسية والرئيس السيسي في الإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للجمهور والمواطنين بكل سهولة ويسر بما يتناسب مع طموحات المصريين.

ولفت بدوى إلى أن مجلس النواب ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان تدعم جهود البريد الناجحة التي تحققت بفضل فكر واعي للدكتور شريف فاروق الذي يقود منظومة نجاح انعكست علي المواطن في خدمات متطورة بجميع مكاتب البريد المنتشرة بكل الأقاليم المصرية.

النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب الاقتصاد الوطني البريد القيادة السياسية

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