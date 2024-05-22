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رئيس التحرير
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برلمان

المؤتمر: لقاء السيسي ومجلس أمناء مكتبة الإسكندرية يعكس الرؤية الحكيمة لتعزيز العلم والثقافة

محمود جبر
محمود جبر

قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب لمؤتمر، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مجلس أمناء جامعة الإسكندرية، يعكس الرؤية الثاقبة والرائدة للقيادة الحكيمة لتعزيز التعليم والثقافة كأساس للتقدم والتطور.

وأوضح جبر، في تصريحات صحفية له، أن اللقاء يستهدف تفعيل دور مكتبة الإسكندرية كجسر حضاري يربط بين مصر وباقي دول العالم، وتعزيز الحوار الثقافي وتعزيز الروابط الإنسانية بين مختلف الثقافات والشعوب.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن المكتبة كمركز للمعرفة والثقافة، تعتبر ركيزة أساسية في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين شعوب العالم. 

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن جامعة الإسكندرية بمكتباتها ومراكزها الثقافية تشكل إحدى أهم المنابر التي تسهم في نشر الثقافة المصرية في مختلف أنحاء العالم، وفي الوقت نفسه تفتح النوافذ أمام ثقافات العالم لتعزيز التفاهم المتبادل وبناء جسور التواصل.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى إلى تأكيد الرئيس السيسي على دور مكتبة الإسكندرية في دعم الحوار بين الحضارات وتعميق الفهم المُشترك والتعايش بين الشعوب،  والعمل على تكريس مبادئ المواطنة، باعتباره الأساس لحماية النسيج المجتمعي، وأن تُكمل المكتبة الرسالة التي تؤديها مصر في بناء الجسور بين الثقافات، وفي إرساء السلام والتنمية.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن المكتبة تمثل حالة فريدة على المستوى الحضاري، إذ تعكس بدقة دور مصر كمركز تنوير تاريخي للالتقاء والتفاعل بين ثقافات الشرق والغرب والشمال والجنوب.

السيسي لمؤتمر حزب المؤتمر الرئيس السيسي

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