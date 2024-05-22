مقـ.تل صاحب سنتر تعليمي بالمطرية وإصابة آخر إثر مشاجرة مع عاملين

لقي صاحب سنتر تعليمي بالمطرية مصرعه اثناء قيامه بفض مشاجرة بين شخصين ومشرف السنتر لرفضه دخول فتاة المراجعات التعليمية لتأخر ها عن الحضور في الميعاد المقرر.

تلقي قسم شرطة المطرية إشارة من مستشفي المطرية العام باستقبالها جثة شخص ٥٣ سنة يعمل مدرس بإدارة الزيتون التعليمية وصاحب سنتر تعليمي بالمنطقة ومقيم بدائرة القسم، وشخص آخر مصاب بطلق خرطوش.

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين المتوفي وبصحبته مشرف السنتر وبين ٢ عمال بحوزة احدهما فرد خرطوش، وقد تشاجر المتهمين مع مشرف السنتر لرفضه دخول شقيقة زوجة احدهما لحضور المراجعات الدراسية .

وعندما قام صاحب السنتر بفض المشاجرة اطلقوا عليه النار ، تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، واقرا بارتكاب الواقعة ، وايد ٦٠ طالب بالسنتر ما جاء بالواقعة ، وتم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.