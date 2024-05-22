زعيم حزب العمال البريطاني يهاجم المحافظين: حان وقت التغيير

بعد إقرار موعد الانتخابات العامة..

أصدر زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر مقطع فيديو يحمل رسالته الخاصة مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الانتخابات العامة من المقرر أن تجرى في 4 يوليو المقبل.

وقال ستارمر في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على منصة “إكس” “إنه حان الوقت للتغيير”.

ويعد هذا أول إعلان للحزب عن حملة الانتخابات العامة، فقال ستارمر: “بعد 14 عامًا في ظل حكم المحافظين، يبدو أن لا شيء يعمل بعد الآن. الخدمات العامة تنهار، وسيارات الإسعاف لا تأتي، والأسر مثقلة بارتفاع معدلات الرهن العقاري، والسلوك المعادي للمجتمع في شوارعنا الرئيسية. والقائمة تطول وتطول”.

وأضاف أن الحل للصعوبة التي تجد البلاد نفسها فيها ليس خمس سنوات أخرى من حكومة المحافظين، داعيًا للتغيير بالقول: "فقط حزب العمال المتغير هو الذي سيستعيد مستقبل بريطانيا".