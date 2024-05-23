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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على أسعار الذهب والدولار وحالة الجو اليوم الخميس

الذهب والدولار
الذهب والدولار

نشر قسم التوك شو بـ موقع “صدى البلد”، اليوم الخميس 23-5-2024، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، منها أسعار الذهب والدولار، وحالة الطقس.

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واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 23-5-2024.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3611 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3160 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2708 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 25280 جنيها.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الخميس.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس:


سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 46.87 جنيه للبيع و46.74 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 50.81 جنيه للبيع، و50.65 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 59.66 جنيه للبيع، و59.47 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 12.49 جنيه للبيع، و12.46 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي 152.75 جنيه للبيع، و152.26 جنيه للشراء.
 

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجه الحارة سوف تنكسر نهاية الأسبوع الجاري، حيث يعتبر اليوم آخر أيام الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد.

 

وأضاف "القياتي" خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن الطقس اليوم شديد الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية بداية من محافظات الوجه البحري و القاهرة الكبرى، وحتى محافظات جنوب الصعيد، لافتاً إلى أن محافظات الساحل الشمالي الغربي سوف تنخفض بها درجات الحرارة بشكل نسبي اليوم.


وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن درجات الحرارة تسجل اليوم 39 درجة مئوية نهاراً على القاهرة الكبرى ، وتسجل محافظات جنوب الصعيد اليوم 44 درجة مئوية نهاراً.

 

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