اتحاد اليد : جميع الأندية تخدم على المنتخب قبل أولمبياد باريس

كشف محمد الأمين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد ان جميع الأندية والمنافسات المحلية تقوم بخدمة المنتخب والإستعداد لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 المقبلة .

وأضاف محمد الأمين خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا" منتخب اليد سوف يلعب على حصد ميدالية أولمبية رغم قوة المنافسة فى الأولمبياد باريس 2024 المقبلة والمجموعة الصعبة التى نقع بيها.

وأشار محمد الأمين " مصر تمتلك إمكانيات عالية من حيث البنية التحتيه والصالات لإستضافة أكبر البطولات العالمية فى كرة اليد وجاهزين دائما لتنظيم الأحداث الكبرى وأول بطولة شهر أكتوبر المقبل ".

وتابع محمد الأمين " هناك تجهيز كبير من قبل الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد استعداداً لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 حيث هناك لاعبين تتأهل من الإصابة فى الرباط الصليبى حاليا للتواجد فى القائمة التى تضم 18 لاعب ".