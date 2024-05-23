بعد غياب 12 عاما.. مصر للطيران تنقل 15 ألف حاج من غينيا ومالي للسعودية

نجحت الشركة الوطنية مصر للطيران في موسم حج هذا العام ٢٠٢٤م / ١٤٤٥ هجري في الفوز بنقل أعداد الحج الرسمي لدولة غينيا بعد غياب ١٢ عاما عن هذا السوق الهام وذلك بعد منافسة قوية مع كبري شركات الطيران العربية والإفريقية للفوز بهذه المناقصة الدولية ، صرح بذلك المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران.

وأضاف زكريا أنه بناء على توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بتوسيع خدمات السفر للناقل الوطني خاصة داخل الأسواق الإفريقية بتقديم أفضل خدمة بأنسب سعر ، تمكنت مصرللطيران من الفوز هذا العام بنقل أكثر من ١٥ ألف حاج من حجاج دولتي غينيا ومالي إلى ومن المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام ويعد ذلك تأكيدا علي ريادة الشركة الوطنية داخل القارة السمراء كونها أول شركة طيران انشئت في افريقيا والسابعة علي مستوي العالم منذ السابع من مايو عام ١٩٣٢ .

وأعرب زكريا عن سعادته بثقة حكومتي دولتي غينيا ومالي في إمكانيات الناقل الجوي المصري لنقل حجاج الدولتين مؤكدا علي قدرة مصرللطيران علي تحمل هذه المسئولية وتلبية رغبات جميع عملائها حول العالم وبخاصة في موسم الحج .



وأضاف الطيار محمد موسي رئيس مجلس الإدارة والعضو التنفيذي المنتدب لشركة مصرللطيران للخطوط الجوية قائلا " يشرفنا أن نسخر كافة الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج الأفارقة المسافرين علي متن رحلاتنا هذا العام لأداء هذه الفريضة المباركة سواء علي متن شبكة خطوطنا المنتظمة أو رحلاتنا الخاصة أو المسافرين عبر الترانزيت ، حيث من المقرر أن تسير مصرللطيران ٣٣ رحلة خاصة مباشرة من مطار كوناكري بغينيا الي مطار المدينة المنورة لنقل ١٠٢٠٠ حاجا في مرحلة الذهاب اعتبارا من يوم الجمعة ٢٤ مايو الجاري وحتى ٦ يونيو القادم ، علي أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة مباشرة الي كوناكري اعتبارا من ٢٢ يونيه وحتي ٥ يوليو القادم .

كما تسير مصرللطيران أيضا عدد ١٧ رحلة خاصة مباشرة من مطار باماكو بدولة مالي الي مطار المدينة المنورة لنقل ٥٢٥٠ حاجا اعتبارا من اليوم الخميس ٢٣ مايو وحتي ٢ يونيو القادم علي أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة مباشرة الي مطار باماكو اعتبارا من ٢٢ يونيه وحتي ٣ يوليو القادم وسوف يتم تشغيل رحلات باماكو وكوناكري بأحدث طائرات الشركة من طراز بوينج B787-9 المعروفة بإسم طائرة الأحلام التي تتميز بأعلي مستويات الراحة والرفاهية وتتسع لعدد ٣٠٩ راكبا .

وتتمني مصرللطيران حجا مبرورا وذنبا مغفورا لضيوف الرحمن المسافرين علي متن رحلاتها هذا العام.