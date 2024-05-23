ضبط شخصين ربطا كلبا من رقبته وجراه بدراجة نارية.. تفاصيل

ضبط رجال الأمن بالقاهرة شخصين قام بربط كلب من رقبته وجره بدراجة نارية بعابدين ، تم كشف الواقعة بعد تداول مقطع فيديو على موقع "إنستجرام" .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر "إنستجرام" يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بربط "كلب" بحبل من رقبته وجره بإستخدام الدراجة بمنطقة عابدين بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة مقيمان بدائرة قسم شرطة عابدين ، وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

وإعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.