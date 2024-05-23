القبض على صاحب شركة تدريب فني وإخراج سينمائي دون ترخيص

ضبط رجال الأمن بالقاهرة صاحب شركة تدريب فنى وإخراج سينمائى تعمل بدون ترخيص ، وتولت النيابة التحقيق .

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة تدريب فنى وإخراج سينمائى "بدون ترخيص" كائنة بمنطقة مدينة نصر يقوم من خلالها بإستقطاب الشباب والفتيات لتدريبهم على أعمال التمثيل والإخراج السينمائى مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

تم إستهداف مقر الشركة ، وتم ضبط المذكور وأقر بإدارته الشركة بدون ترخيص بقصد تحقيق مكاسب مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.