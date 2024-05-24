نداء عاجل لحاملي تأشيرات الزيارة بالسعودية قبل موسم الحج.. ما القصة؟

أثارت قرارات المملكة العربية السعودية الأخيرة بشأن موسم الحج وأبرزها حظر تأشيرة الزيارة للحجاج، حالة من التساؤل.. فما القصة؟

حظر تأشيرة الزيارة للحجاج

تحت شعار (لا حج بلا تصريح) أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أنه لن يسمح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 15 ذو القعدة 1445 حتى يوم الجمعة الموافق 15 ذو الحجة 1445.

وأوضحت الداخلية السعودية أن تأشيرة الزيارة بأنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحًا لحاملها لأداء فريضة الحج ، ومن يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة.

نداء عاجل للمصريين بالسعودية

شدد عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أنه على جميع أبناء مصر من حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها وبالفعل دخلوا للعاصمة المقدسة ، عليهم مغادرة مكة المكرمة فوراً حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية وهي غرامة عشرة آلاف ريال والمنع من دخول المملكة.

وتابع في تصريحات تلفزيونية: "سيكون هناك حملات أمنية منتظمة لضبط مخالفي نظام الحج من الزيارات بأنواعها ومن يأويهم أو يتستر عليهم ، وأن كل ما تفعله المملكة في موسم الحج 1445 هو المحافظة على ضيوف الرحمن ، وجعلهم يؤدون فريضة الحج بيسر وأمان ، وأنه يقتصر دخول مكة المكرمة لحاملي تصريح الحج لحجاج الداخل ، وتأشيرة حج صريحة لحجاج الخارج".

كما كشف باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، الاستعدادات لتنظيم موسم الحج، لافتا إلى أن الجانب السعودي أعلن رفع درجات الاستعداد القصوى لاستقبال الحجاج وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تواجههم وتوفير كافة وسائل الراحة لضيوف الرحمن.

وأضاف باسل السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، السعودية استعدت لموسم الحج هذا العام بـ 50 ألف أتوبيس مجهز بكل وسائل الراحة لنقل الحاج بين مكة والمدينة، وتدريب 50 ألف مشرف مرافق لضيوف الرحمن لتفادي أي قصور في العمل،

وحذر عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، الأشخاص المتواجدين داخل مكة المكرمة والحاملين لتأشيرة الزيارة سرعة مغادرة المدينة مع بدء موسم الحج، لأن تأشيرة الزيارة لا تعد تصريحًا لحاملها لأداء فريضة الحج، ومن يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه.