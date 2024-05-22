نداء عاجل من فلسطين لمصر يخص فريضة الحج | تفاصيل

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة، واحتلال معبر رفح البري، يتسبب بالحيلولة دون إتمام موسم الحج لحجاج قطاع غزة لهذا العام ١٤٤٥هـ 2024م.

وقال الإعلامي الحكومي في غزة ببيان له؛" وعليه فإن وزارة الأوقاف الدينية تطالب المعنيين وخاصة الأشقاء في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بالضغط على جميع الأطراف وفي مقدمتها الاحتلال، لتمكين أهالي غزة من إقامة شعيرة الحج لهذا العام.

وأضاف البيان" كما نناشد الأشقاء في المملكة العربية السعودية بتسمية فوج الحج لأهالي قطاع غزة لهذا العام، ضمن مكرمة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز.

وختم البيان : إن منع آلاف من مواطني قطاع غزة عن أداء فريضة الحج، يعد انتهاكا واضحا لحرية العبادة وللقانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب جديدة تضاف لسلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق شعبنا وأماكن العبادة، وفي مقدمتها قصف وتدمير (٦٠٤) مسجد بشكل كلي، وإلحاق أضرار بليغة ب(٢٠٠) مسجد أخرى، وقصف (٣) كنائس.