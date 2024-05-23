للسماسرة.. 3 ملايين جنيه عقوبة تنفيذ رحلات الحج بالمخالفة

أيام قليلة تفصلنا عن موسم الحج، و مع بدء قبول طلبات الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام لعام 1445هـ، يسارع العديد من المواطنين للتقديم لتأدية مناسك الحج والعمرة في هذه الأيام المباركة .



وقد يلجأ البعض للتعامل مع السماسرة والوسطاء لتنفيذ رحلات العمرة والحج، لرغبتهم في دفع تكاليف أقل من المعتاد.

لايفوتك||

وتصدى قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، للسماسرة والوسطاء بعقوبات رادعة لكل من ينفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة للقانون.



في هذا الصدد، نصت المادة 21 من القانون على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.



و تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية.وتشكل في بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من السلطة المختصة، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.