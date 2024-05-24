90 مليون دولار .. جهة أجنبية تعلن خبرا مثيرا عن محمد صلاح

قدم تقرير صحفي نيجيري نظرة على أغنى اللاعبين الأفارقة في تاريخ كرة القدم، ووضع نجم فريق ليفربول، محمد صلاح، ضمن هذه القائمة المتميزة.

في المرتبة الأولى يأتي صامويل إيتو، لاعب منتخب الكاميرون السابق والذي احترف في العديد من الأندية، بما في ذلك برشلونة الإسباني، وتقدر ثروته بنحو 95 مليون دولار.

في المرتبة الثانية يأتي ديديه دروجبا، الذي لعب لعدة أندية أوروبية، بما في ذلك تشيلسي الإنجليزي، وثروته تقدر بنحو 90 مليون دولار.

وفي المرتبة الثالثة يأتي محمد صلاح، لاعب ليفربول، وتقدر ثروته بنحو 90 مليون دولار أيضًا، وقد حصل على العديد من الجوائز الفردية والجماعية.

وفي المرتبة الرابعة يأتي يايا توريه، الذي شارك مع مانشستر سيتي، وتقدر ثروته بنحو 70 مليون دولار.

أما في المرتبة الخامسة والأخيرة، فيأتي اللاعب أوباميانج، الذي لعب لكل من بوروسيا دورتموند وأرسنال، وتقدر ثروته بنحو 50 مليون دولار.