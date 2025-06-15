قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجازة 3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية
كومان يسجل أول أهداف كأس العالم للأندية 2025
حصيلة النزاع الإيراني الإسرائيلي ترتفع.. 406 قتلى و654 جريحًا في إيران
لماذا أجر صلاة العصر أكثر الصلوات الخمس؟.. 3 أسباب لا تعرفها
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار بختام تعاملات اليوم الأحد
دبلوماسية في الميدان.. الخارجية: نتابع ونراقب أوضاع الجالية المصرية في إيران
تحفظ من مجلس الزمالك على التعاقد مع صفقات كبار السن
بعد موافقة البرلمان .. كيف يعزز صندوق مصر السيادي الاقتصاد الوطني؟
بوتين ينقل تحذير ترامب للمرشد الإيراني
قائد الحرس الثوري الجديد: لن يكون هناك مكانا آمنا للإسرائيليين وسيشاهدون الجحيم الليلة
تحت عباءة طهران .. الشاباك يكشف شبكة تجسس إسرائيلية لصالح إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الوادى الجديد تستعرض تجربة أول مبنى للاختبارات الإلكترونية أمام نواب المحافظين

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد بمقر الجامعة الجديد بالكيلو ١٠، نواب المحافظين على مستوى الجمهورية على هامش زيارتهم لمحافظة الوادى الجديد لتفقد المشروعات القومية والتنموية بالوادى الجديد.

وكان فى استقبال الضيوف، نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات واعضاء هيئة التدريس والمستشار الاعلامى للجامعة.

واستمع نواب المحافظين إلى شرح من الدكتور عبد العزيز طنطاوى عن جامعة الوادى الجديد ومبنى الاختبارات الإلكترونية كاول مبنى للاختبارات الالكترونية بالجامعات المصرية يضم 24 قاعة اختبار مجهزة باجهزة الكمبيوتر وبالانترنت فائق السرعة لاجراء الاختبارت الالكترونية لطلاب كليات الجامعة   حيث قاموا بجولة  للتعرف على امكانات المبنى.

وقامت الجامعة بعرض فيلم تسجيلي عن جامعة الوادى الجديد من انتاج ادارة العلاقات العامة والاعلام  بالجامعة لعرض مسيرة جامعة الوادى الجديد امكانات الجامعة التى تمثل قاطرة التنمية فى صحراء مصر الغربية.

وفى نهاية الجولة اعرب نواب المحافظين عن سعادتهم بما شاهدوه بجامعة الودى الجديد من امكانات ومقومات تؤهل الجامعة لان تكون فى مصاف الجامعات العريقة مقدمين الشكر للدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة  والنواب والعمداء والوكلاء ومستشاروه على حفاوة الاستقبال 
متمنين لجامعة الوادى الجديد الازدهار التوفيق  لخدمة قضايا التنمية فى صحراء مصر الغربية.

الوادي الجديد نواب المحافظين جامعة الوادى الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار حكومي بشأن الكهرباء.. مواعيد غلق المحلات والمولات رسميا

رئيس الوزراء

بعد قرار الحكومة الأخير.. عقوبات مشددة تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الفعل

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة رسميًا

رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

صورة أرشيفية

تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات WE للملايين

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات WE.. ما القصة؟

الثانوية العامة

دعاء لطلبة الثانوية العامة .. ردّديه حتى يطمئن قلبك على أبنائك

أرشيفية

تطور عاجل بشأن تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023

ترشيحاتنا

إمام عاشور

انتهى الحلم | إمام عاشور يودع مونديال الأندية .. وهذا أول تعليق من اللاعب

حدث فلكي نادر

حدث فلكي نادر .. رصد انفجار نجمي لافت في السماء

سحابة أورت

دوامة غير عادية.. اكتشاف علمي جديد حول النظام الشمسي| ما القصة؟

بالصور

صدمة لعشاق شوكولاتة دبي.. حشوة مغرية بمواد مسرطنة تهدد حياتك

أضرار شوكولاتة دبي تم التحذير منها
أضرار شوكولاتة دبي تم التحذير منها
أضرار شوكولاتة دبي تم التحذير منها

معلومات لا تعرفها عن الصدمة التحسسية.. مبالغة في رد الفعل تؤدي للوفاة

ما هي الصدمة التحسسية ؟
ما هي الصدمة التحسسية ؟
ما هي الصدمة التحسسية ؟

ممتنة .. أول تعليق من روبي بعد حفلها بالجامعة الأمريكية

روبي
روبي
روبي

نشرة المرأة والمنوعات| طبيبة تكشف فوائد غير متوقعة للفسيخ.. ما لا تعرفه عن إصابة إمام عاشور ومدة تعافيه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

المتهم

معندوش رحمه.. القبض على جزار ذب.ح ماشية على سيارة بطريقة مخالفة| فيديو

هجمات الموساد

تخطيط مدروس من سنين.. كيف نفذ الموســ.اد هجمــ.ات الكيان على إيران؟

رشوان توفيق وياسمين عبد العزيز

حلمت بيها بعد الفجر.. رشوان توفيق يروى رؤيا غريبة لياسمين عبد العزيز في منامه

ايمان عبد اللطيف

أسعار البصل.. هل يصل سعر الكيلو لـ 100 جنيه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد