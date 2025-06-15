جامعة الوادى الجديد تستعرض تجربة أول مبنى للاختبارات الإلكترونية أمام نواب المحافظين

استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد بمقر الجامعة الجديد بالكيلو ١٠، نواب المحافظين على مستوى الجمهورية على هامش زيارتهم لمحافظة الوادى الجديد لتفقد المشروعات القومية والتنموية بالوادى الجديد.

وكان فى استقبال الضيوف، نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات واعضاء هيئة التدريس والمستشار الاعلامى للجامعة.

واستمع نواب المحافظين إلى شرح من الدكتور عبد العزيز طنطاوى عن جامعة الوادى الجديد ومبنى الاختبارات الإلكترونية كاول مبنى للاختبارات الالكترونية بالجامعات المصرية يضم 24 قاعة اختبار مجهزة باجهزة الكمبيوتر وبالانترنت فائق السرعة لاجراء الاختبارت الالكترونية لطلاب كليات الجامعة حيث قاموا بجولة للتعرف على امكانات المبنى.

وقامت الجامعة بعرض فيلم تسجيلي عن جامعة الوادى الجديد من انتاج ادارة العلاقات العامة والاعلام بالجامعة لعرض مسيرة جامعة الوادى الجديد امكانات الجامعة التى تمثل قاطرة التنمية فى صحراء مصر الغربية.

وفى نهاية الجولة اعرب نواب المحافظين عن سعادتهم بما شاهدوه بجامعة الودى الجديد من امكانات ومقومات تؤهل الجامعة لان تكون فى مصاف الجامعات العريقة مقدمين الشكر للدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة والنواب والعمداء والوكلاء ومستشاروه على حفاوة الاستقبال

متمنين لجامعة الوادى الجديد الازدهار التوفيق لخدمة قضايا التنمية فى صحراء مصر الغربية.