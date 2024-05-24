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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لمحبي المغامرة.. انطلاق فعاليات رياضة القفز بالمظلات في مدينتي|صور

صدى البلد

انطلقت فعاليات اليوم الأول من "Fly over Madinaty"، اليوم الجمعة، وهو حدث رياضي فريد من نوعه لمحبي المغامرة ورياضة القفز بالمظلات "Sky Diving"، وجرى تنظيمه بالتعاون بين مجموعة طلعت مصطفى و Skydive Pharaohs.

وتضمنت فعاليات Fly Over Madinaty نوعين من القفز بالمظلات، الأول كان القفز الحر من مسافة 13 ألف قدم، وشارك فيه 25 شخصا، وكانت نقطة الانطلاق من “أوبن إير مول مدينتي”، حيث تجمع المشاركون وتوجهوا إلى مطار العاصمة الدولي لاستقلال الطائرة، وتنفيذ القفزة بالمظلات، والتي هبطت في نادي مدينتي للجولف.

وكان النوع التاني من القفز، بمظلات "الباراموتور" بمشاركة 15 شخصا، ونفذوا القفزة من مسافة 4 آلاف قدم، وهبطوا بجوار بوابة 2 مدينتي.

ويهدف الحدث الرياضي "Fly over Madinaty" إلى تشجيع السياحة الرياضية وجذب محبي المغامرات من داخل وخارج مصر وتوفير تجربة مثيرة وممتعة للمشاركين، وتعكس إقامة الحدث الإمكانيات الكبيرة وجودة المرافق والبنية التحتية التي تتمتع بها مدينتي والتي تتيح ممارسة العديد من الأنشطة الرياضية لتكون مدينتي نقطة جذب للسياحة الرياضية ومقصدا لإقامة مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية.

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