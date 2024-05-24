رسالة نارية من الخطيب للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي في نهائي إفريقيا

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، على مؤازرة لاعبي النادي الأهلي في المران الختامي للفريق باستاد القاهرة الدولي قبل مواجهة الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث الخطيب مع عناصر الجهاز الفني للفريق وحثهم على بذل أقصى جهد وعدم التهاون خلال اللقاء لحسم اللقب الإفريقي وضمه لخزائن القلعة الحمراء.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الربع ساعة الأولى من مران الأهلي ، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

يستعد الأهلي لمباراة الترجي التونسي

ويستعد الأهلي لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الثامنة من مساء غد السبت على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي البطولة، ‏بعد أن تعادل الفريقين بدون أهداف في لقاء الذهاب على ستاد حمادي العقربي في رادس مساء السبت الماضي.‏

الخطيب وكولر

الخطيب وكولر

الخطيب وكولر

الخطيب وكولر

الخطيب وكولر

الخطيب وكولر

الخطيب وكولر

الخطيب وكولر

الخطيب وكولر