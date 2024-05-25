نشرة المرأة والصحة : أفضل الأوقات لشرب الماء.. رجل أعمال يقبل قدم زوجته خلال الفرح.. ياسمين رئيس تثير الجدل بهوت شورت يوم حنّتها

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

يعتمد الإصابة اضطراب الوسواس القهري على نمط من الأفكار والمخاوف غير المرغوب فيها، والتي تدفع الشخص المصاب بها للقيام بسلوكيات متُكررة.

تثير حساسية الأنف رد فعل الجهاز المناعي تجاه بعض المواد (كاللقاح، أو العث، أو الفطريات، أو بعض الأطعمة، وغيرها)، والتي بطبيعة الحال لا تؤثر في الأشخاص الطبيعيين.

الماء ضروري للحفاظ على العمليات الجسدية، والبقاء رطبًا، وتعزيز الصحة العامة والرفاهية، على الرغم من أهمية الحفاظ على رطوبة الجسم طوال اليوم، إلا أن هناك حالات محددة يؤدي فيها القيام بذلك إلى زيادة الفوائد الصحية لاستهلاك المياه.

يتسبب مرض التصلب المتعدد بإعاقة في الدماغ والحبل النخاعي (الجهاز العصبي المركزي)؛ وذلك لأنه يهاجم الجهاز المناعي (المايلين) الذي يغطي الألياف العصبية.

شاركت الفنانة منة فضالى جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا جديدة لها.





أمريكية توثق لحظة رعب عاشتها مع ابنتها لحظة هبوب عاصفة بولاية تكساس

صورت امرأة لحظة رعب، عندما علقت في سيارتها وسط عاصفة قوية، في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.





3 كيلو ذهب ومؤخر مليون دولار.. رجل أعمال يقبل قدم زوجته خلال الفرح

انتشر مقطع فيديو لرجل أعمال والذي يبلغ من العمر 60 عاما يقبل قدم زوجته عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهو ما أثار دهشة الكثير من المتابعين، وهو فعل لم يقم به رجل من قبل.

شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا جديدة من حفل حنتها.

شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران صورة جديدة لها من الدوحة ونشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة ناعمة وبسيطة.



بمجوهرات لافتة.. لجين عمران تخطف الأنظار بإطلالة في دبي

شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران صور جديد لها وهي تشارك في حفل لإنطلاق مجلة عربية جديدة في دبي وقامت بمشاركة الصور عبر حسابها الرسمي إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.