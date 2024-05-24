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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

3 كيلو ذهب ومؤخر مليون دولار.. رجل أعمال يقبل قدم زوجته خلال الفرح

رجل أعمال يقبل قدم
رجل أعمال يقبل قدم زوجته في فرحهما

انتشر مقطع فيديو لرجل أعمال والذي يبلغ من العمر 60 عاما يقبل قدم زوجته عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهو ما أثار دهشة الكثير من المتابعين، وهو فعل لم يقم به رجل من قبل.

 

رجل أعمال يقبل قدم زوجته في فرحهما

 

 

قال العريس خلال الفيديو إن زوجته تستحق أكثر ذلك، والسبب أنها طلبت منه الزواج بطريقة خطفت قلبه، قائلة: "ممكن لو سمحت بعد إذنك تتزوجني".

 

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وبسبب طريقتها في طلب الزواج رد عليها وقال: "وربي وما أعبد لاتجوزك وأعملك فرح مش هيتعمل في الدنيا، ولا تيجي بنت من بعدك تعرف تفرح نفس الفرحة".

 

وظهر خلال مقطع الفيديو بالحب المتبادل بين الزوجين، والتفاهم المشترك بينهما رغم كبر سن العريس.

 

ولم يكن التريند وراء هدف للعريس والعروس وراء فعلتهم، ولكن قال العريس “ هدفي هو اني اعلم الأجيال الجاية معني الحب والتفاهم والاحترام بين الشريكين ”.

 

وعندما سؤلت العروس عن تعليق ما يشاهدهم الحركة التي قام بها زوجهها امام الكاميرات فقالت مقتبسة من أحد الأغاني للفنان جورج وسوف: “كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر كلام الناس ملامة وحيرة مش أكتر”.

 

وأضافت العروس، أن سبب طلبها لزوجها كي يزوجها بأنها وجدت في الصدق والحنية، وهو ما جعلها تتقدم بطلبه للزواج دون أن تخجل.

 

وانتشر فيديو اخر لهما وقد كتب عليه " بأن العريس ظل ينتظرها 30 عاما، وعندما تطلقت من زوجها قام بالزواج منها.

 

وقدم العريس ورجل الأعمال لعروسته في فرحهم 3 كيلو من الذهب، وكتب لها مليون دولار مؤخر صداق لها.

 

رجل أعمال يقبل قدم زوجته في فرحهما
رجل أعمال يقبل قدم زوجته في فرحهما
رجل أعمال يقبل قدم زوجته في فرحهما
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