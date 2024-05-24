بمجوهرات لافتة.. لجين عمران تخطف الأنظار بإطلالة في دبي

شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران صور جديد لها وهي تشارك في حفل لإنطلاق مجلة عربية جديدة في دبي وقامت بمشاركة الصور عبر حسابها الرسمي إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

تفاصيل إطلالة لجين عمران

وارتدت لجين عمران ، بفستان طويل وواسع من الاسفل وبقصة مميزة من الاكتاف باللون الموف من الحرير، وقامت بإختيار حقيبة لامعة باللون السيلفر الميتال.

وقامت لجين عمران بلم خصلات شعرها على ظهرها إلى الوراء بعمله ذيل حضان بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

واختارت لجين عمران بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت الكمشيري القاتم للشفاه، مع وضع الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر والآي شادو بألوان ناعمة لتبرز جمال عينيها.

وأكملت لجين عمران إطلالتها ببعض المجوهرات اللافتة، فأختارت اقراط وكولية واسورة وخواتم من الألماس.

لجين عمران

لجين عمران

لجين عمران