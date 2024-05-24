عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بمجوهرات لافتة.. لجين عمران تخطف الأنظار بإطلالة في دبي

لجين عمران
لجين عمران

شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران صور جديد لها وهي تشارك في حفل لإنطلاق مجلة عربية جديدة في دبي وقامت بمشاركة الصور عبر حسابها الرسمي إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

 

تفاصيل إطلالة لجين عمران

 

وارتدت لجين عمران ، بفستان طويل وواسع من الاسفل وبقصة مميزة من الاكتاف باللون الموف من الحرير، وقامت بإختيار حقيبة لامعة باللون السيلفر الميتال.

 

تتخطى 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة لجين عمران الأخيرة

تتخطى 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لحقيبة أسيل عمران في الدوحة

 

وقامت لجين عمران بلم خصلات شعرها على ظهرها إلى الوراء بعمله ذيل حضان بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

 

واختارت لجين عمران بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت الكمشيري القاتم للشفاه، مع وضع الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر والآي شادو بألوان ناعمة لتبرز جمال عينيها.

 

وأكملت لجين عمران إطلالتها ببعض المجوهرات اللافتة، فأختارت اقراط وكولية واسورة  وخواتم من الألماس.

لجين عمران
لجين عمران
لجين عمران
لجين عمران
لجين لجين عمران إطلالة لجين عمران تفاصيل إطلالة لجين عمران الإعلامية السعودية لجين عمران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

12 درجة| الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس على القاهرة

مصطفى بكري: إخواني هارب يصل مصر خلال 48 ساعة وينوي تسليم نفسه للسلطات

تحرك مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض فى البورصة اليوم السبت

ارتفاع مؤقت.. السعر المتوقع للدولار مقابل الجنيه خلال الفترة القادمة|خاص

أخبار الفن| عقد قران ابنة علاء مرسي.. سفر زوجة عصام صاصا

هوت شورت .. ياسمين رئيس تثير الجدل يوم حنّتها

عودة قوية للموجة الحارة.. الأرصاد تُحذر من ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع

موضوعات متعلقة

تتخطى 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لحقيبة أسيل عمران في الدوحة

سورية وعمرها 40 سنة.. معلومات عن زوجة رجل الأعمال بطلة واقعة تقبيل القدمين

3 كيلو ذهب ومؤخر مليون دولار.. رجل أعمال يقبل قدم زوجته خلال الفرح

أمريكية توثق لحظة رعب عاشتها مع ابنتها لحظة هبوب عاصفة بولاية تكساس

في أقل من نصف ساعة.. طريقة عمل تشيز كيك التمر خطوة بخطوة

الأكثر عرضة للإصابة بالتصلب المتعدد ؟.. تعرف عليهم

مقبلات شهية.. طريقة عمل السمبوسة بالجبن  

3 مضاعفات تحدث لمرضى حساسية الأنف.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

استخراج كارت الافامة الذكى .. رسالة عاجلة للأجانب المتواجدين بالبلاد

375 قرشًا| مفاجأة في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

وزير الدفاع الأمريكي يخضع لإجراءات طبية ونائبته تدير شؤون البنتاجون

امتحانات الدبلومات الفنية 2024| «عمليات التعليم» تتابع وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان

أخبار التكنولوجيا|أقوى موبايل أوبو رينو للفئة المتوسطة.. وأحدث موبايل سامسونج في السوق بسعر مناسب

الجمهور هيروح مبسوط.. تعليق ناري من خالد الغندور على مباراة الأهلي والنرجي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنب هذه الأطعمة.. أخطاء تسبب مشكلات صحية أثناء أداء مناسك الحج

8 نصائح للحفاظ على النباتات المنزلية في الجو الحار

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

فى 5 خطوات بسيطة..علم طفلك كيف يكون مستقلا وواثق من نفسه

فيديو

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

قرارات عاجلة من محكمة العدل الدولية بسبب الأوضاع في رفح الفلسطينية.. فيديو

الأهلي يفقد نجمه أمام الترجي.. آخر استعدادات نهائي دوري الأبطال|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

النائبة عفاف زهران

عفاف زهران تكتب: مصر والمنتدى العالمي للتعليم

أحمد إسماعيل صبره

أحمد إسماعيل صبره يكتب : مشروع ريادة لتأهيل الكوادر الشبابية.. استثمار في المستقبل

إسلام جمال

إسلام جمال يكتب: يا مرحب بالزمالك!

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-