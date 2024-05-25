نجمة كبيرة.. عماد زيادة: حب الجمهور لـ مي عمر سبب نجاح «نعمة الأفوكاتو»

أكد الفنان عماد زيادة أن الفنانة مي عمر نجمة كبيرة، وأدت شخصية نعمة الأفوكاتو ببراعة شديدة، وحب الجمهور لشخصيتها أحد أسباب نجاح شخصية ياسين الألفي.

وأضاف عماد زيادة، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع عبر قناة صدى البلد، قائلاً: « ياسين الألفي عارف أنها متجوزة، لكن مقدرش يقف قصاد عاطفته ويقول لها أنا بحبك، وقال لوالده أن هي دي المشكلة، عشان مينفعش أحب واحدة متجوزة، ولما حصلت الخيانة والقتل ضمن الأحداث، كانت فرصة لياسين عشان يقرب من نعمة، ومحمد سامي عامل حسابه لكل حاجة».

نعمة الأفوكاتو

وأشار عماد زيادة الى إنه استمتع بالعمل في مسلسل «نعمة الأفوكاتو»، بالإضافة إلى استمتاعه أيضًا بالعمل مع الفنان أحمد السقا والفنان امير كرارة في مسلسل «نسل الأغراب»، مؤكدًا على أنه يؤدي متطلبات الشخصية وفقًا للنص وبالطبع يكون رومانسيًا أمام ممثلة.

وأوضح عماد زيادة قائلاً: «شخصية نعمة الأفوكاتو حقيقية وعشان كدة الناس حبتها، وشخصية ياسين الألفي ارهقتني في الشغل، لأنه مفيش أسهل من لبس الجلابية وتدخل تقول كلام المشهد، كل يوم كان في اهتمام بتفاصيل اللبس والشعر شكله ايه».

