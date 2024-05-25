تفضل ربة المنزل زراعة بعض النباتات فى المنزل وذلك لأسباب عديدة أبرزها حب النبات وتزين المنزل، إليك 8 نصائح للحفاظ على النباتات المنزلية في الجو الحار، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

8 نصائح للحفاظ على النباتات المنزلية في الجو الحار

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زيادة الري



قم بري النباتات بشكل أكثر تكراراً وبكميات أكبر من المعتاد.

تأكد من أن التربة لا تجف تماماً بين عمليات الري.



الحماية من أشعة الشمس المباشرة

ضع النباتات في أماكن تحظى بظل جزئي أو كلي.

استخدم ستائر أو أغطية شفافة لتقليل تعرضها للضوء المباشر.



تهوية المكان

افتح النوافذ والأبواب لتحسين دوران الهواء.

استخدم مراوح لتعزيز التهوية الطبيعية.



تنظيف الأوراق

امسح أوراق النباتات بقطعة قماش نظيفة لإزالة الغبار والأوساخ.

هذا يساعد على تحسين عملية التنفس والامتصاص.



تقليل التسميد

قلل من معدل التسميد خلال فصل الصيف الحار.

التسميد الزائد قد يؤدي إلى إجهاد النبات.



إنقاص الأوراق المتضررة

قم بإزالة الأوراق المتضررة أو المتساقطة.

هذا يساعد النبات على التركيز على النمو الصحي.



اختيار النباتات المناسبة

اختر أنواع النباتات التي تتحمل الحرارة والجفاف بشكل أفضل.

مثل النباتات الصحراوية والنباتات الخشبية.



نقل النباتات إلى مكان أبرد

انقل النباتات إلى مناطق أكثر ظلاً وبرودة في المنزل.

هذا يساعد على تخفيف الإجهاد الحراري عليها.



بالاتباع الدقيق لهذه النصائح، ستتمكن من الحفاظ على صحة نباتاتك المنزلية خلال فصل الصيف الحار.