عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

8 نصائح للحفاظ على النباتات المنزلية في الجو الحار

نصائح للحفاظ على
نصائح للحفاظ على النباتات المنزلية في الجو الحار

تفضل ربة المنزل زراعة بعض النباتات فى المنزل وذلك لأسباب عديدة أبرزها حب النبات وتزين المنزل، إليك 8 نصائح للحفاظ على النباتات المنزلية في الجو الحار، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

5 اختصاصات لمجلس إدارة صندوق مصر السيادي وفقا للقانون

فى 5 خطوات بسيطة..علم طفلك كيف يكون مستقلا وواثق من نفسه

8 نصائح للحفاظ على النباتات المنزلية في الجو الحار

 

 10طرق فعالة لتسريع نمو العضلات

زيادة الري


قم بري النباتات بشكل أكثر تكراراً وبكميات أكبر من المعتاد.
تأكد من أن التربة لا تجف تماماً بين عمليات الري.


الحماية من أشعة الشمس المباشرة

ضع النباتات في أماكن تحظى بظل جزئي أو كلي.
استخدم ستائر أو أغطية شفافة لتقليل تعرضها للضوء المباشر.


تهوية المكان

افتح النوافذ والأبواب لتحسين دوران الهواء.
استخدم مراوح لتعزيز التهوية الطبيعية.


تنظيف الأوراق

امسح أوراق النباتات بقطعة قماش نظيفة لإزالة الغبار والأوساخ.
هذا يساعد على تحسين عملية التنفس والامتصاص.


تقليل التسميد

قلل من معدل التسميد خلال فصل الصيف الحار.
التسميد الزائد قد يؤدي إلى إجهاد النبات.


إنقاص الأوراق المتضررة

قم بإزالة الأوراق المتضررة أو المتساقطة.
هذا يساعد النبات على التركيز على النمو الصحي.


اختيار النباتات المناسبة

اختر أنواع النباتات التي تتحمل الحرارة والجفاف بشكل أفضل.
مثل النباتات الصحراوية والنباتات الخشبية.


نقل النباتات إلى مكان أبرد

انقل النباتات إلى مناطق أكثر ظلاً وبرودة في المنزل.
هذا يساعد على تخفيف الإجهاد الحراري عليها.


بالاتباع الدقيق لهذه النصائح، ستتمكن من الحفاظ على صحة نباتاتك المنزلية خلال فصل الصيف الحار.

نصائح للحفاظ على النباتات المنزلية النباتات التهوية النباتات الخشبية النباتات الصحراوية 8 نصائح للحفاظ على النباتات المنزلية في الجو الحار الجو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

12 درجة| الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس على القاهرة

مصطفى بكري: إخواني هارب يصل مصر خلال 48 ساعة وينوي تسليم نفسه للسلطات

ارتفاع مؤقت.. السعر المتوقع للدولار مقابل الجنيه خلال الفترة القادمة|خاص

تحرك مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض فى البورصة اليوم السبت

أخبار الفن| عقد قران ابنة علاء مرسي.. سفر زوجة عصام صاصا

هوت شورت .. ياسمين رئيس تثير الجدل يوم حنّتها

بشرى لطلاب الثانوية العامة 2024 راغبي الالتحاق بكليات الطب

موضوعات متعلقة

العمل في أسبوع.. حملات لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.. والإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

دعاء قضاء الحاجة في نفس اليوم.. ردده بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة

العمل في أسبوع.. حد أدنى للأجور 6000 جنيه بالقطاع الخاص.. وعقوبات للشركات المخالفة بموسم الحج

العمل في إسبوع: 6 أيام إجازة القطاع الخاص.. و2070 وظيفة بـ12 مُحافظة

دعاء ليلة النصف من رمضان.. ردده الآن بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة

مدبولي: اهتمام بالغ من الرئيس بمقترحات الحوار الوطني ونحرص على مُتابعة تنفيذ التوصيات

دعاء أول جمعة في رمضان .. ردده الآن يقضى حوائجك ويفتح لك الأبواب المغلقة

العمل في أسبوع.. وظائف بالخارج وإشادة دولية بمشروع مهني 2030.. وتعويضات لضحايا حادث إيتاي البارود

ترشيحاتنا

استخراج كارت الافامة الذكى .. رسالة عاجلة للأجانب المتواجدين بالبلاد

375 قرشًا| مفاجأة في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

وزير الدفاع الأمريكي يخضع لإجراءات طبية ونائبته تدير شؤون البنتاجون

امتحانات الدبلومات الفنية 2024| «عمليات التعليم» تتابع وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان

أخبار التكنولوجيا|أقوى موبايل أوبو رينو للفئة المتوسطة.. وأحدث موبايل سامسونج في السوق بسعر مناسب

الجمهور هيروح مبسوط.. تعليق ناري من خالد الغندور على مباراة الأهلي والنرجي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنب هذه الأطعمة.. أخطاء تسبب مشكلات صحية أثناء أداء مناسك الحج

8 نصائح للحفاظ على النباتات المنزلية في الجو الحار

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

فى 5 خطوات بسيطة..علم طفلك كيف يكون مستقلا وواثق من نفسه

فيديو

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

قرارات عاجلة من محكمة العدل الدولية بسبب الأوضاع في رفح الفلسطينية.. فيديو

الأهلي يفقد نجمه أمام الترجي.. آخر استعدادات نهائي دوري الأبطال|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

النائبة عفاف زهران

عفاف زهران تكتب: مصر والمنتدى العالمي للتعليم

أحمد إسماعيل صبره

أحمد إسماعيل صبره يكتب : مشروع ريادة لتأهيل الكوادر الشبابية.. استثمار في المستقبل

إسلام جمال

إسلام جمال يكتب: يا مرحب بالزمالك!

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-