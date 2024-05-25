5 اختصاصات لمجلس إدارة صندوق مصر السيادي وفقا للقانون

حدد قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، حيث نص على أن يختص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذى يكفل تحقيق أهدافه.

وطبقا للقانون يكون للمجلس كافة الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك والتي يحددها نظامه الأساسي، وعلى الأخص ما يلي:

1- وضع الرؤية الاستراتيجية والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق بما يتوافق مع أهدافه المنصوص عليها فى هذا القانون تمهيدًا لعرضهما على جمعيته العمومية.

2- متابعة الأداء العام للصندوق وفقًا لمؤشرات الأداء التي يضعها المجلس.

3- الإشراف على إجراء تقييم منتظم لأداء المحافظ الاستثمارية للصندوق واستثماراته.

4- الموافقة على الموازنة السنوية للصندوق والتصديق على قوائمه المالية ومقترح توزيع الأرباح وذلك تمهيدًا لعرضها على الجمعية العامة.

5- تشكيل اللجان المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق وتحديد اختصاصاتها على أن يكون من بينها لجان "الاستثمار، الحوكمة، المراجعة الداخلية، المخاطر، الاستحقاقات".