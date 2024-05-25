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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فى 5 خطوات بسيطة..علم طفلك كيف يكون مستقلا وواثق من نفسه

علم طفلك إزاى يكون
علم طفلك إزاى يكون مستقل وواثق من نفسه

يود جميع الأباء تربية طفل قوي الشخصية لدية الكثير من الثقة بالنفسك، لذلك نكشف لك عن 5 خطوات بسيطة لتعليم طفلك كيف يكون مستقلاً وواثقًا من نفسه، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

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شجعه على اتخاذ القرارات البسيطة

شجعه على اتخاذ القرارات البسيطة

اسمح له باختيار ملابسه، نوع طعام الغداء، أو نشاط اللعب.
ناقش معه خيارات بسيطة وشجعه على اتخاذ قرار.

منحه مسؤوليات منزلية

أعطه مهام بسيطة كترتيب غرفته أو مساعدتك في الأعمال المنزلية.
ساعده على إكمال هذه المهام بنفسه دون التدخل المفرط.


تعزيز مهارات التواصل

شجعه على التحدث عن مشاعره وأفكاره بحرية.
ساعده على التعبير عن نفسه بثقة أمام الآخرين.


تحفيز الاستكشاف والتجريب

شجعه على تجربة أنشطة وهوايات جديدة.
ساعده على اكتشاف مواهبه والثقة بقدراته.


إظهار الثقة والدعم

أظهر له ثقتك بقدراته وإمكانياته.
قدم له التشجيع والتعزيز المستمر على إنجازاته.

من خلال تطبيق هذه الخطوات باستمرار، ستساعد طفلك على تطوير الاستقلالية والثقة بالنفس، مما سيساعده على النمو والتطور بشكل صحي وإيجابي.

القرارات الثقة بالنفسك تعزيز مهارات التواصل منحه مسؤوليات منزلية تحفيز الاستكشاف والتجريب الثقة إظهار الثقة والدعم

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