وصفات طبيعية لعلاج حروق الشمس بخطوات بسيطة.. أبرزها جل الصبار

هناك عدة وصفات طبيعية بسيطة ومؤثرة لعلاج حروق الشمس، إليك الخطوات البسيطة لاستخدام هذه الوصفات الطبيعية، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

جل الصبار (الألوفيرا)



قطع ورقة صبار طازجة من النبات.

قشر الورقة وانزع اللب الداخلي الشفاف.

طبق هذا الجل مباشرة على المناطق المحروقة.

اترك الجل ليجف على البشرة لمدة 15-20 دقيقة.

اشطف بالماء البارد وكرر العملية عدة مرات يوميًا.



زيت جوز الهند

سخن زيت جوز الهند قليلاً حتى يصبح دافئًا.

طبق الزيت على المناطق المحروقة بلطف.

اترك الزيت ليمتص في البشرة لبضع دقائق.

اشطف بالماء البارد وكرر العملية عدة مرات يوميًا.



العسل

قم بوضع طبقة رقيقة من العسل الخام على المناطق المحروقة.

اترك العسل ليعمل لمدة 15-20 دقيقة.

اشطف بالماء البارد وكرر العملية عدة مرات يوميًا.



الثلج

ضع مكعبات ثلج مباشرة على المناطق المحروقة.

احرص على عدم ترك الثلج على البشرة لفترة طويلة.

كرر هذه الخطوة عدة مرات يوميًا لتخفيف الألم والتورم.



هذه الوصفات الطبيعية ستساعد في التخفيف من حروق الشمس وتعزيز التئام الجلد بطريقة آمنة وفعالة.