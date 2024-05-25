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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضمنت الكشف على 1580 مريضًا.. قافلة طبية مجانية فى العامرية بالإسكندرية

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بالإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بقرية طيبه ١ على مدار يومين بوحدة طيبه لطب الاسرة بمنطقة العامرية بالاسكندرية، والتي تبعد ١٨ كم عن  مستشفي العامريه العام   .

وقد صرحت الدكتورة غادة ندا أن القافلة ضمت ٩ تخصصات ( باطنة - اطفال - اسنان - جراحه - عظام - نسا - تنظيم اسره - جلدية - رمد ) وشارك فيها ٥٩ عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

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وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على ١٥٨٠ مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل ٩ حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء ١٩٩ تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و ١١٢ تحليلاً بمعمل الطفيليات و ٣ اشعة سينية علاوة على فحص ١٩١ من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد ٥١٢ مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

يأتي هذا فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وادارة الطب العلاجي وادارة القوافل الطبية بوزارة الصحة و السكان.

الاسكندرية قافلة طبية مديرية الصحة أطباء وتمريض أعضاء الفريق الطبي الدكتور خالد عبد الغفار

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