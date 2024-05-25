ماجدة خير الله: فوز "رفعت عيني للسماء" بجائزة مهرجان كان يمنحنا الأمل

عبرت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله عن سعادتها بفوز الفيلم التسجيلي المصري "رفعت عيني للسماء" بعد بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي في الدورة 77 لمهرجان كان السينمائي الدولي .

وقالت ماجدة خير الله فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : فوز الفيلم المصري رفعت عيني للسماء امر يسعد أي سينمائي ومشاهد مصري ، فهذا يدل اننا مازال لدينا أعمال نشارك بها فى محفل سيمائي دولي ونحصد جوائز من خلالها ، فمن المهم ان يري العالم ماذا تقدم السينما المصرية .

وتابعت ماجدة خير الله : ليست هذة المرة الاولي التى يشارك فيها فيلم مصري فى مهرجان كان ، ففي السنوات الاخيرة كان لنا محاولات ، ولكن هو فى النهاية أمر مبهج ويعطي لنا أمل فى ان الأعمال المختلفة والتى تعبر عن مجتمعنا بشكل جيد وصحيح يصبح لها اعتبار ويشاهدها الجمهور فى مختلف العالم .

يتناول الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسماء" قصة فرقة "بانوراما برشا" للفتيات من قرية برشا في صعيد مصر، والتي تقدم عروضًا مسرحية غنائية وفلكلورية تعالج قضايا اجتماعية .

ويُسلط الفيلم الضوء على التحديات التي يواجهنها ، وكيف يسعين لتحقيق أحلامهن رغم المعارضة والانتقادات.