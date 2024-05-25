أخبار التكنولوجيا|فيفو تطلق موبايل اقتصادي بمواصفات ممتازة.. أبرز الاختلافات بين هاتفي شاومي POCO F6 وPOCO F6 Pro

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



لمحدودي الدخل.. فيفو تطلق موبايل اقتصادي بمواصفات ممتازة

أطلقت شركة فيفو Vivo الصينية، هاتفا ذكيا جديدا بميزانية محدودة تحت اسم Vivo Y36t، والذي تطرحه بسعر اقتصادي بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

موبايل بأداء خرافي.. ريلمي تزلزل الأسواق بهاتف متميز للألعاب

كشفت شركة ريلمي Realme الصينية، النقاب عن هاتفها الجديد Realme GT 6T، والذي يقدم مواصفات قوية وأداء عالي ضمن طراز متوسط مخصص للألعاب.

تحفة الفئة المتوسطة.. مقارنة بين أوبو رينو 11 و Oppo Reno 12

تحتل سلسلة رينو Reno الشهيرة من شركة أوبو Oppo، مساحة كبيرة في سوق الهواتف الذكية، فهي تأتي ضمن الفئة المتوسطة التي تتسم بالمنافسة الدائمة، مع الإطلاق الأخير لتشكيلة Reno 12، يتساءل البعض عن الفارق بينها وبين سابقاتها Reno 11، لذلك سنلقي خلال هذه المقارنة نظرة فاحصة على كلا الطرازين لمعرفة ما الفرق بينهم.

بإمكانات متطورة وتصميم فخم.. هواتف اقتصادية ومتوسطة تكتسح الأسواق قريبا

من المقرر أن تعقد شركات تصنيع الهواتف الذكية أربعة أحداث لإطلاق منتجاتها الجديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيت ستقيم اثنان منهم أحداثهم القادمة في الهند بينما ستعقد الباقيين في الصين، وستترأس سامسونج وRealme الأحداث التي ستقام في السوق الهندية، سوف تكشف الأولي عن موبايل متوسط المدي، بينما ستكشف الأخيرة عن نموذج جديد للميزانية.

تشتري شاومي POCO F6 ولا POCO F6 Pro.. اعرف الفرق

أزاحت شركة شاومي الستار عن هاتفي POCO F6 وPOCO F6 Pro، كأحدث هواتف الفئة المتوسطة في السوق العالمية، على الرغم من أنهما هاتفين من نفس السلسلة، إلا أنها كلا منهم يتسم بتصميم ومواصفات مختلفة عن الآخر، لذا سنوضح لك في هذه المقالة جميع الفروق بين الجهازين والترقيات التي يقدمها كل هاتف.

هاتف قوي مميزاته تنافس سامسونج.. خصم هائل على ريلمي 12 برو 5G

يقدم جوال ريلمي 12 برو 5G، مجموعة من المواصفات المتميزة ضمن الفئة المتوسطة العليا تناسب العديد من المستخدمين، الذي يبحثون عن هاتف يوفر إمكانات الهواتف الرائدة بسعر أقل، ومع عروض الصيف حصل هذا الهاتف على خصم مميز في مصر سنستعرضه لكم خال السطور التالية.