تشتري شاومي POCO F6 ولا POCO F6 Pro.. اعرف الفرق

أزاحت شركة شاومي الستار عن هاتفي POCO F6 وPOCO F6 Pro، كأحدث هواتف الفئة المتوسطة في السوق العالمية، على الرغم من أنهما هاتفان من نفس السلسلة، إلا أنها كلا منهما يتسم بتصميم ومواصفات مختلفة عن الآخر، لذا سنوضح لك في هذه المقالة جميع الفروق بين الجهازين والترقيات التي يقدمها كل هاتف.



ما الفرق بين هاتفي شاومي POCO F6 وPOCO F6 Pro؟



1. الشاشة والتصميم:

يتميز الطراز القياسي في تشكيلة شاومي الجديدة، بتصميم مسطح أنيق مدمج في الخلف ثلاث حلقات لمستشعرات الكاميرا، وفي الوقت نفسه، يضم الإصدار المتميز Pro جزيرة كاميرا كبيرة لمستشعرات الصور الثلاثة.



بالانتقال إلى المقدمة، يحتوي كلا الطرازين على شاشة من نوع OLED بقياس 6.67 بوصة مدمجة مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع ومعدل تحديث 120 هرتز، ولكن يوفر هاتف POCO F6 جودة عرض 1.5K وذروة سطوع تصل إلى 2400 شمعة في المتر المربع، فيما يأتي طراز بوكو F6 Pro بدقة أعلى تبلغ 2K، ومستوي سطوع أقصي يصل إلي 4000 شمعة في المتر المربع، ويتميز الثنائي F6 بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass Victus.

هاتفي شاومي POCO F6 وPOCO F6 Pro



2. الكاميرا:

الفرق الملحوظ بين الاثنين هو إعداد الكاميرا الخلفية، زودت شاومي الإصدار الأساسي F6 بعدسة أساسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة ذات زاوية عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل، فيما يوفر شقيقه الأكثر تكلفة ثلاثة مستشعرات تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، أما بالنسبة لمكالمات الفيديو والصور الشخصية، تحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا بدقة 20 ميجابكسل على F6 وكاميرا بدقة 16 ميجابكسل على F6 Pro.



3. المعالج:

يتم تشغيل هاتف شاومي POCO F6 في الهند بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8s Gen 3، وهو واحد من أحدث معالجات أندرويد المتطورة من كوالكوم وقد تم تصميمها للأجهزة الرئيسية ذات الأسعار المعقولة.

من ناحية أخرى، تم تجهيز هاتف POCO F6 Pro بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، والذي يقدم أداء مماثلا لشقيقه السابق.



4. التخزين والشحن:

يوفر هاتف POCO F6، ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية كمتغير أعلى، ولكن طراز بوكو F6 Pro يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية.

من ناحية أخرى، يدعم كلا الطرازين بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، ولكن يكمن الاختلاف في سرعات الشحن، زودت شاومي إصدار F6 بشحن سلكي سريع بقدرة 90 وات، بينما يوفر الطراز Pro شحنا سريعا سلكيا بقدرة 120 وات.



5. السعر:

طرحت شركة شاومي سلسلة F6 عالميا في بعض الأسواق مقابل يبدأ من 379 دولارا (أي ما يعادل 17.860 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي من هاتف POCO F6، بينما يبدأ سعر POCO F6 Pro من 499 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 23.515 جنيه مصري).