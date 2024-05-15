تشتري إيه.. مقارنة بين هاتفي فيفو Vivo X100s و Vivo X100

كشفت شركة فيفو Vivo الصينية، مؤخرا عن أحدث تشكيلة هواتفها الرائدة في الصين، مع كون Vivo X100s أحد أحدث إصداراتها المنافسة بالأسواق، ولكن ما الجديد الذي يقدمه هذا المنافس للمستخدمين مقارنة بشقيقه Vivo X100، الذي تم إصداره في أواخر عام 2023، سنتعمق في هذه المقالة في مقارنة تفصيلية بين المواصفات والتصميم وأنظمة الكاميرا والجوانب الأخرى لكلا الهاتفين من فيفو لمعرفة ما الذي يقدمه كلا منهما ويتناسب مع تفضيلاتك.

مقارنة بين هاتفي فيفو Vivo X100s و Vivo X100

1. الشاشة والتصميم:



يتميز كلا الطرازين بشاشة بقياس 6.78 بوصة، لكنهما يختلفان من حيث تصميم الشاشة، يتميز هاتف فيفو الجديد Vivo X100s بشاشة مسطحة من نوع 8T LTPO OLED بدقة 2800×1260 بكسل وتدعم معدل تحديث 120 هرتز، والتي تتميز بقدرتها على تقديم ألوان 10 بت، وتغطية 100% من مساحة ألوان DCI-P3 وتحقق ذروة سطوع تبلغ 3000 شمعة في المتر المربع، وبالإضافة إلى ذلك، تستخدم الشاشة تقنية تعتيم PWM عالية التردد بمعدل 2160 هرتز لتقليل وميض الشاشة، وهو أمر مفيد بشكل خاص في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ومن ناحية أخرى، جاء هاتف فيفو Vivo X100 بشاشة منحنية من نوع AMOLED تدعم تقنية 8T LTPO بتردد 120 هرتز في الثانية، مع HDR10+ لتحسين الألوان والتباين، على الرغم من أن كلا الطرازين يشتركان في نفس ذروة السطوع وعمق الألوان، إلا أن التصميم المنحني لجهاز X100 قد يجذب الكثير من المستخدمين الذين يفضلون تجربة عرض غامرة.

Vivo X100s

2. المعالج والأداء:

يتفوق هاتف Vivo X100s من حيث قوة المعالجة، فهو مجهز بأحدث معالجات شركة ميدياتك Dimensity 9300+، وهو إصدار يتميز بزيادة سرعة التشغيل مقارنة بمعالج Dimensity 9300 الموجود في Vivo X100، وهذا يترجم إلى أداء أفضل، خاصة في المهام والألعاب الصعبة.

وزودت فيفو كلا الهاتفين بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5X بسعة 12 أو 16 جيجابايت، مما يضمن تعدد المهام بسلاسة، مع خيارات تخزين متطابقة وتكوينات تتراوح من 256 جيجابايت إلى 1 تيرابايت باستخدام معيار UFS 4.0 الأسرع.

Vivo X100

3. التصوير:

يعد التصوير الفوتوغرافي محورا رئيسيا حيث يقدم كلا الجهازين إعدادا مشابها للكاميرا داخل جزيرة دائرية الشكل، يتمتع هاتف فيفو الجديد Vivo X100s، بنظام كاميرا خلفي ثلاثي العدسات يضم كاميرا رئيسية إلكترونية فائقة الحساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.57، وكاميرا Zeiss فائقة التقريب بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة f/2.57، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، ويتضمن أيضا ميزات متقدمة مثل شريحة التصوير V2 وتقنية OIS المضادة للاهتزاز وتكبير رقمي يصل إلى 100x.

وفي المقابل، يشتمل Vivo X100 أيضا على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.57، وكاميرا بزاوية عريضة للغاية بدقة 50 ميجابكسل بزاوية 150 درجة، وكاميرا مقربة بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.57 تدعم أيضا تقنية OIS وتقريب رقمي يصل إلى 100x، ويستخدم كلا الطرازين إمكانات شركة Zeiss T لتحسين الأداء البصري، وبالنسبة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يشتمل كلا الجهازين على كاميرات أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

Vivo X100s

4. البطارية ونظام التشغيل:

كلا الهاتفين الذكيين يعملان بواجهة OriginOS 4 من فيفو، التي تعتمد على نظام التشغيل أندرويد 14، مما يوفر تجربة برمجية مماثلة تقريبا مع ميزات مثل مساعد الصوت Jovi وخيارات الاتصال الذكية المختلفة.

ومن حيث البطارية، يتميز هاتف Vivo X100s ببطارية أكبر بسعة 5100 مللي أمبير مقارنة بسعة بطارية Vivo X100 البالغة 5000 مللي أمبير، ومع ذلك، يتفوق X100 على X100s في سرعة الشحن حيث يتميز بشحنه السريع بقدرة 120 وات، القادر على الوصول إلى 50٪ في 11 دقيقة فقط، فيما يقدم X100s شحنا سلكيا بقدرة 100 وات.

Vivo X100

5. الأبعاد والمتانة:

يأتي هاتف X100s بتصميم أنحف قليلا وأخف وزنا من X100، يبلغ قياسه 7.8 مليمتر ويزن حوالي 203 جراما، بينما يأتي X100 بقياس 8.49 مليميتر و206 جراما، ويتميز هاتف X100s أيضا بتصميم شاشة مسطحة أكثر تميزا، في حين يحتفظ X100 بتصميم الشاشة المنحنية لسابقه، ويقدم كلا الهاتفين تصنيفات IP لمقاومة الغبار والماء، وفيما يتمتع طراز X100 بتصنيف IP69، مما يشير إلى قدرتها على تحمل نفاثات الماء عالية الضغط، مما يجعلها أكثر متانة في الظروف القاسية.

Vivo X100s

6. السعر:

السعر المبدئي لكلا الهاتفين متقارب يبلغ 552 دولار (أي ما يعادل 25.863 جنيها مصريا)، للمتغير بسعة 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت، ومع ذلك، يعد هاتف فيفو X100 أقل تكلفة قليلا فيما يتعلق بخيارات التخزين الأعلى.