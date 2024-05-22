مقارنة مهمة قبل ما تشتري.. أيهما أفضل فيفو Y200 GT أم Vivo Y200t

كشفت فيفو Vivo الصينية، عن هاتفي Y200 GT وY200t في السوق المحلية للعلامة التجارية في الصين، ويعد الهاتفان الذكيان من أحدث الإدخالات متوسطة المدى من الشركة بالأسواق، وعلى الرغم من أن كليهما يبدوان متشابهين إلى حد كبير، ولكن هناك بعض الفروقات بينهما سنوضحها لكم خلال المقارنة التالية، لمعرفة الفرق وأيهما أفضل؟.



مقارنة هاتفي فيفو Vivo Y200 GT و Vivo Y200t



1. التصميم والشاشة:



في حين أن الأسماء متشابهة تماما، إلا أن هناك اختلافات رئيسية بين الهاتفين مثل التصميم والشاشة، يختلف هاتف Vivo Y200 GT وY200t في تصميم اللوحة الخلفية.



زودت فيفو هاتف Y200t بجزيرة كاميرا دائرية الشكل، بينما يأتي Y200 GT مزودا بوحدة كاميرا مربعة التصميم، ومن حيث الأبعاد، يبلغ قياس هاتف Y200 GT حوالي 163.72 × 75.88 × 7.98 مليميتر ويزن 194 جراما، فيما تبلغ أبعاد هاتف Vivo Y200t حوالي 165.7×76 × 7.99 ملم ويزن 199 جراما.

وفي الوقت نفسه، تبدو الواجهة الهاتفين متطابقة فهي تتميز بفتحة ثقب للكاميرا الأمامية، ولكن كليهما يستخدم شاشة مختلفة، يتميز هاتف Y200 GT بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة، توفر دقة 1.5K ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز.

ومن ناحية أخرى، يأتي هاتف Vivo Y200t مزودًا بلوحة من نوع IPS LCD بقياس 6.72 بوصة، تتميز بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، ويحتوي طراز GT أيضا على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع ضمن الشاشة، بينما يوفر Y200t ماسحا ضوئيا لبصمات الأصابع مثبتا على الجانب.

هاتف Vivo Y200t



2. المعالج والذاكرة:



جهزت فيفو كلا الجهازين بمعالجات كوالكوم، على الرغم من أن Y200 GT يتفوق بشكل واضح من حيث الأجهزة، حيث إنه مزود بشريحة Snapdragon 7 Gen 3 المتطورة، ويقترن بما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و 512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، وتحت الغطاء، يتميز هاتف Vivo Y200t بمعالج من نوع Snapdragon 6 Gen 1 والذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي وتكوينات تخزين مماثلة.

مقارنة هاتفي فيفو Vivo Y200 GT و Vivo Y200t



3. البطارية:



يتم تشغيل كلا الجهازين بواسطة بطارية ضخمة تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة، ومع ذلك، يوفر Y200 GT شحنا سلكيا أسرع بقدرة 80 وات، مقارنة بشحن 44 وات في Y200t، ويعمل الثنائي أيضًا بواسطة واجهة فيفو OriginOS 4 المخصصة لنظام التشغيل Android 14، وتشمل الميزات البارزة الأخرى شريحة SIM المزدوجة وتقنية البلوتوث 5.2 (Y200t) وبلوتوث 5.4 (Y200 GT).

ويوفر طراز فيفو Y200t فقط مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليميتر، لكن الطراز Y200 GT يأتي مزودًا بمكبر الأشعة تحت الحمراء.

مقارنة هاتفي فيفو Vivo Y200 GT و Vivo Y200t



4. الكاميرا:



بالنسبة للبصريات، يتميز كلا الهاتفين بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل في الخلف، ولكن بالنسبة لمكالمات الفيديو والصور الشخصية، يوفر هاتف Y200 GT كاميرا بدقة 16 ميجابكسل، بينما يحتوي جهاز Y200t على مستشعر بدقة 8 ميجابكسل.



5. السعر:



يستهدف كلا الجهازين الفئة المتوسطة، ولكن تم إطلاقهما بفئات أسعار مختلفة، يبدأ سعر Y200t من سعر حوالي 170 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 7955 جنيها مصريا)، الطراز بسعة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت.

وبالمقارنة، يعد هاتف فيفو Y200 GT أغلى قليلا فهو يتوفر للبيع مقابل سعر 225 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 10.529 جنيها مصريا)، للمتغير بسعة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت.