لمحدودي الدخل.. فيفو تطلق موبايل اقتصادي بمواصفات ممتازة

أطلقت شركة فيفو Vivo الصينية، هاتفا ذكيا جديدا بميزانية محدودة تحت اسم Vivo Y36t، والذي تطرحه بسعر اقتصادي بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

سعر ومواصفات فيفو Vivo Y36t

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز هاتف فيفو الجديد Vivo Y36t ، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، بقياس 6.56 بوصة، بدقة HD+ تبلغ 720 × 1612 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تصل إلى 600 شمعة في المتر المربع.



يتم تشغيل هاتف فيفو Vivo Y36t، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Heli G85، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 6 جيجابايت ويمكن توسيع الذاكرة بما يصل إلى 6 جيجابايت عبر توسيع ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت من نوع eMMC5.1.

هاتف فيفو Vivo Y36t

يتمتع هاتف فيفو Vivo Y36t، بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل تتضمن ميزات مثل تقريب رقمي 4x ، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل تدعم التعرف على الوجه لفتح قفل الهاتف والتقاط صور سيلفي مذهلة.

ويحتوي هاتف فيفو Vivo Y36t، على بطارية قوية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات، تشحن عبر منفذ USB Type-C.

هاتف فيفو Vivo Y36t

وتشمل الميزات الرئيسية الأخرى بالهاتف نظام Android 14 مع واجهة فيفو OriginOS 4 وماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة وحماية IP54 الأساسية ضد الغبار والماء ومكبرات صوت استريو، وBluetooth 5.0، ودعم FM.

ويتوفر هاتف فيفو Vivo Y36t، باللونين الأسود والأخضر، ويباع مقابل سعر 105 دولارا (أي ما يعادل 4.948 جنيها مصريا).