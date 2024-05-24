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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

معركة الفلاجشيب المتميزة.. فيفو X100 Ultra يتحدى شاومي 14 ألترا

مقارنة بين فيفو Vivo
مقارنة بين فيفو Vivo X100 Ultra وشاومي Xiaomi 14 Ultra

كشفت فيفو Vivo الصينية، النقاب عن هاتفها الرائد Vivo X100 Ultra في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو جهاز مميز زودته العلامة التجارية بكاميرات جبارة كمنافس ضمن فئة الفلاجشيب بالأسواق وبشكل خاص لأسطورة شاومي Xiaomi 14 Ultra.

مقارنة بين فيفو Vivo X100 Ultra وشاومي Xiaomi 14 Ultra


يمتلك كلا من هاتف فيفو Vivo X100 Ultra وشاومي Xiaomi 14 Ultra بعض أوجه التشابه والاختلاف في العديد من الجوانب، سنقوم بتوضيحها لكم من خلال مقارنة تفصيلية بين الجهازين لمعرفة أيهما يقدم مواصفات أفضل في هذه الفئة.

 

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1. الشاشة والتصميم:


يحتوي كل من Vivo X100 Ultra وXiaomi 14 Ultra على شاشة كبيرة منحنية من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، وبدقة QHD+، تدعم معدل تحديث LTPO يبلغ 120 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 3000 شمعة في المتر المربع، تدعم الشاشة تقنية HDR10+ وتقنية Dolby Vision.


زودت فيفو هاتفها X100 Ultra بماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية داخل الشاشة مما يوفر فتحًا سريعًا وآمنا للجهاز، بينما يحتوي موبايل شاومي Xiaomi 14 Ultra على ماسح ضوئي مدمج أسفل الشاشة. 

مقارنة بين فيفو Vivo X100 Ultra وشاومي Xiaomi 14 Ultra

ومن حيث التصميم، يتميز Vivo X100 Ultra وXiaomi 14 Ultra بوحدة كاميرا دائرية بارزة ضخمة في الخلف، يدعم كلاهما أيضا ملحقا اختياريا يحولهما إلى كاميرا رقمية مزودة بعناصر تحكم متنوعة والمزيد، فيما حصل هاتف Vivo X100 Ultra على شهادة IP68 وكذلك IP69، مما يشير إلى أن الهاتف يمكنه تحمل نفاثات الماء ذات الضغط العالي ودرجة الحرارة العالية، ولكن تصميم هاتف Xiaomi 14 Ultra حاصل على شهادة IP68 فقط. 

2. الكاميرا:


يكمن الاختلاف الرئيسي بين Vivo X100 Ultra و Xiaomi 14 Ultra في قسم التصوير الفوتوغرافي، يحتوي هاتف فيفو على كاميرا خلفية ثلاثية تحمل علامة Zeiss بينما يحتوي موبايل على 4 عدسات تم ضبطها بالتعاون مع Leica.


يحتوي كلا الهاتفين على مستشعر أساسي Sony LYT-900 مقاس 1 بوصة بدقة 50 ميجابكسل ووحدة زاوية واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل، ومع ذلك، فإن الأخير يوفر طولا بؤريا يبلغ 14 ملميتر مع مجال رؤية 116 درجة على فيفو X100 Ultra، وعلى شاومي Xiaomi 14 Ultra، فهو بطول بؤري 12 مم مع مجال رؤية 122 درجة، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الكاميرا الرئيسية في هاتف فيفو الرائد على تقنية Gimbal OIS. 

مقارنة بين فيفو Vivo X100 Ultra وشاومي Xiaomi 14 Ultra

تم تجهيز هاتف فيفو Vivo 100 Ultra بعدسة تليفوتوغرافي Samsung HP9 بدقة 200 ميجابكسل، وفي الوقت نفسه، يحتوي هاتف Xiaomi 14 Ultra على مستشعرات مقربة بدقة 50 ميجابكسل ومستشعرات بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع أطوال بؤرية تصل إلى 75 ملم وما يصل إلى 240 ملم على التوالي. 


ويتمتع كلا الهاتفين الذكيين بتصميم عائم لكاميرات المنظار التي تتيح النقر على لقطات الماكرو، وفي المقدمة، يتميز Vivo X100 Ultra وXiaomi 14 Ultra بكاميرات سيلفي بدقة 50 ميجابكسل و32 ميجابكسل على التوالي. 


وبالإضافة إلى ذلك، يأتي كلا من Vivo X100 Ultra وXiaomi 14 Ultra مع وضع عمودي رئيسي يتيح للمستخدمين التقاط الصور بخمسة أطوال بؤرية مختلفة، وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، يدعم كلا الهاتفين مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطارا في الثانية ويتم تقليص تسجيل Dolby Vision إلى 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، بينا يدعم إعداد الكاميرا في هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra تسجيل ما يصل إلى 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

Vivo X100 Ultra

3. المعالج:


يتم تشغيل كلا من Vivo X100 Ultra وXiaomi 14 Ultra بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3، تحتوي الهواتف الذكية على ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 16 جيجابايت ومساحة تخزين داخلى تصل إلى 1 تيرابايت. يوجد بكلا الجهازين نظام مميز لتبديد الحرارة.

Xiaomi 14 Ultra

4. البطارية:


يحزم هاتف فيفو Vivo X100 Ultra بطارية ضخمة تبلغ سعتها 5500 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 80 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 30 وات، بينما يحتوي منافسه Xiaomi 14 Ultra، على بطارية أقل  تبلغ 5300 مللي أمبير في الساعة ولكن مع شحن سلكي أسرع بقدرة 90 وات ولاسلكي بقدرة 80 وات، وشحن لاسلكي عكسي بقدرة 10 وات.


5. السعر: 


طرح كلا من Vivo X100 Ultra وXiaomi 14 Ultra للبيع بنفس السعر تقريبا حوالي 900 دولار (أي ما يعادل 42.435 جنيها مصريا)، للمتغير الأساسي بسعة 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت.

مقارنة بين فيفو Vivo X100 Ultra وشاومي Xiaomi 14 Ultra
فيفو Xiaomi 14 Ultra Vivo X100 Ultra مقارنة مقارنة موبايلات شاومي

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