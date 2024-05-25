طلاب جامعة كولومبيا يعتصمون مجددا ضد الحرب على غزة

عاد طلاب جامعة كولومبيا الأمريكية في ولاية نيويورك للتظاهر مجددًا لكن من خارج بوابات الجامعة، هذه المرة، احتجاجا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، جاب الطلاب، ومعهم المئات من المتظاهرين الشوارع المحيطة بالجامعة، التي كانت منها شرارة الانطلاقة لمسيرات ومظاهرات وصلت لأكثر من 120 جامعة، ومركز أكاديمي للمطالبة بوقف الحرب في غزة، ووقف استثمارات "المال الوقفي الجامعي"، في الشركات الداعمة للاحتلال.

كما تظاهر الطلاب والنشطاء أمام مقر إقامة رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، التي حرضت ضد الطلاب ودفعت الشرطة للدخول إلى الحرم الجامعي، وقمع التظاهرات، وإزالة خيم الاعتصام واعتقال الطلبة، لإجبارها على سحب الاستثمارات، وإيقاف التعاون مع دولة الاحتلال.