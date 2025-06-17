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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"البحوث الزراعية" بسخا تستقبل سفير سنغافورة للإطلاع على تجارب زراعة الأرز

سخا
سخا
شيماء مجدي

استقبل مركز البحوث والتدريب في الأرز بمحطة البحوث الزراعية بسخا، التابعة لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "دومينك جوه"، سفير سنغافورة بالقاهرة، والوفد المرافق، في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجال زراعة الأرز.


وكان في استقبال السفير والوفد المرافق له الدكتورة شيرين عاصم، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، فضلا عن بعض القيادات البحثية بالمعهد ومحطة بحوث سخا.


وقال الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن تلك الزيارة جاءت في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وسفير سنغافورة بالقاهرة،  لتعزيز مجالات التعاون المشترك، وبالتنسيق مع العلاقات الزراعية الخارجية.

واضاف خليل انه تم خلال الزيارة تفقد التجربة المشتركة لتقييم صنف الأرز السنغافوري "تماسيك" ومقارنته بالأصناف المصرية، بما في ذلك أصناف الأرز العطرية المصرية مثل "ياسمين المصري" و"جيزة بسمتي 201 "، بالإضافة إلى الأصناف التجارية الأخرى.
.
وأوضح أن سفير سنغافورة  قد شهد تجربة عملية الشتل، كما تم خلال الزيارة استعراض الأنشطة البحثية وجهود مركز البحوث والتدريب في الارز، حيث  أبدى سعادته إعجابه بما تم إنجازه، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المثمر بين الجانبين في المستقبل.

البحوث الزراعية سنغافورة الأرز زراعة الأرز

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