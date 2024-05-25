تخصيص 5 ملايين يورو.. إيطاليا تعلن استئناف تمويل الأونروا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم السبت، عن استئناف روما تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال تاجاني خلال لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى: "لقد قررت إيطاليا استئناف تمويل مشاريع محددة تهدف إلى مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، ولكن فقط بعد ضوابط صارمة تضمن عدم تعرض أي فلس واحد لخطر دعم الإرهاب".

وأوضح تاجاني أنه أبلغ مصطفى "أن الحكومة رتبت تمويلا جديدا للسكان الفلسطينيين بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليون يورو".

وأشار "من هذا المبلغ سيتم تخصيص خمسة ملايين للأونروا"، فيما سيتم تخصيص الـ30 مليون يورو المتبقية لمبادرة "الغذاء من أجل غزة" الإيطالية بالتنسيق مع وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة.

وتواجه الأونروا، التي تنسق كل المساعدات لغزة تقريبا، أزمة منذ يناير، عندما اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالتورط في هجوم أكتوبر على إسرائيل من قبل حماس.

ودفع ذلك العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، أكبر دولة مانحة، إلى تعليق التمويل للوكالة فجأة، مما يهدد جهودها لتوصيل المساعدات إلى غزة، على الرغم من أن العديد منها استأنفت المدفوعات منذ ذلك الحين.

وتوصلت مراجعة مستقلة للأونروا، بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، إلى بعض “القضايا المتعلقة بالحياد” لكنها قالت إن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة على مزاعمها الرئيسية.

تأسست الوكالة عام 1949، وتوظف حوالي 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.

ومن المقرر أن يلتقي مصطفى في وقت لاحق برئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني.