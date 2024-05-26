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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لو ربنا وفق هنرجع.. أحمد العوضي يلمح لعودته لياسمين عبد العزيز

صدى البلد

تصدر الفنان أحمد العوضي محركات البحث جوجل بعد تصريحاته الأخيرة حول إمكانية عودته مرة أخرى للفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث أكد أنه يحبها ولا يوجد أي صدام بينهما .

عودة ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي 

قال أحمد العوضي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو الليثي على "قناة الحياة": "أنا قلت إني بحب ياسمين جداً والود والحب سائد بينا وإحنا بينا كل حاجة حلوة، ومفيش بينا أي نوع من أنواع الصدام".

وعن إمكانية تعاونهما الفني مرة أخرى بعد نجاحهما في مسلسل "اللي مالوش كبير" و"ضرب نار"، قال العوضي "طبعاً، إيه المشكلة ده شرف ليا".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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