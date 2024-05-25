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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لتشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية

حبس المتهمين
حبس المتهمين

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين لتكوينهم تشكيلا عصابيا والاتجار في المواد المخدرة “هيروين” وحيازة أسلحة نارية بدائرة قسم أول العبور بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6491 لسنة 2023 جنايات أول العبور، والمقيدة برقم 3578 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "عادل. م"، 21 سنة، طالب، مقيم عمارات الجيزة الحى الثامن إسكان المستقبل القليوبية، و"مروان. ج"، 19 سنة، سائق، مقيم إسكان المستقبل القليوبية، و"محمد. ا"، 22 سنة، لأنهم في يوم 2023/10/25 بدائرة أول العبور محافظة القليوبية ألفوا فيما بينهم تشكيلا عصابياً تخصص في الاتجار في المواد المخدرة ووزعوا الأدوار فيما بينهم بأن ترأس الثالث التشكيل وتخصص في جلب المواد المخدرة وإعطائها للمتهم الأول والثاني ليقوما بإعدادها وتغليفها تمهيدا لبيعها لعملائهم من المتعاطين وتقسيم العائد من بيعها فيما بينهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهم حازوا وأحرزوا جوهراً مخدرا (indazole carboxamide) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا و أحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة "2 فرد خرطوش" بدون ترخيص، وكان المتهم الثاني ممن لا يجوز لهم الترخيص بحمله العلم بلوغه السن القانونية لاستصدار الترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرز ذخائر 5 طلقات مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام بإعلاء على النحو المبين بالتحقيقات.

القليوبية الهيروين المخدر الهيروين تشكيل عصابى جنايات شبرا الخيمة

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