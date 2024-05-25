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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محو أمية الأسر المستحقة للدعم النقدى

محافظ أسوان يتابع تنفيذ مبادرة لا أميةمع تكافل

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود مبادرة لا أمية مع تكافل " المشروطية التعليمية " ، والتى تستهدف محو أمية الأسر المستحقة للدعم النقدى " تكافل وكرامة " ، فضلاً عن توفير " المشروطية الصحية " لهذه الفئات المستهدفة أيضاً .

ويأتي ذلك فى ضوء جهود الدولة المصرية للقضاء على الأمية ، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، ووفقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ .

وشدد المحافظ على ضرورة موافاة المحافظة بالبيانات المتعلقة بالملحقين بالفصول التى يتم فتحها لمحو الأمية من خلال مديرية التضامن الإجتماعى والهيئة العامة لتعليم الكبار للتأكد من الجدية فى آلية ومنظومة التنفيذ ، وإثابة المتميزين ومعاقبة المتقاعسين وفقاً لمبدأ الثواب والعقاب ، وهو الذى يتواكب مع المزايا العديدة التى يحصل عليها المتحررين من الأمية .

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محو الأمية 

ومن جانبه أوضح أحمد صابر منسق مبادرة لا أمية مع تكافل بأنه فى ظل الدعم المستمر من محافظ أسوان فإننا نعمل جاهدين بالتنسيق مع شركاء النجاح بمديرية التضامن الإجتماعى بقيادة محمد يوسف ، والهيئة العامة لتعليم الكبار بقيادة صفاء السبع على الوصول إلى إعلان المحافظة بلا أمية حيث تم تحرير 3 ألاف شخص مستفيد من أبناء أسوان .

وقال بأننا نستهدف خلال العام الحالى 2024 نحو 9500 شخص ، والذين يحصلون على المشروطية الصحية من خلال تقديم مساعدات للسيدات المترددات على الوحدات الصحية شهرياً ، وأيضاً المشروطية التعليمية ، ويتم فى نفس الوقت عقد إجتماعات دورية مع الميسرات العاملات بالمبادرة لتحفيزهم لتكثيف الجهود خلال الفترة الحالية للوصول إلى المستهدف على الوجه الأكمل.

ولفت أحمد صابر إلى أنه من خلال المبادرة يتم توفير فرص عمل متنوعة لأبناء المستفيدات والمستفيدين بفتح فصول محو أمية لهم يستحقون عليها مقابل مالى حيث أن كل أسرة لديها أبناء حاصلين على دبلومات يتم إعطاؤهم الأولوية لفتح الفصول لتحرير 15 دارس بحد أقصى ، ويتقاضى على كل ناجح تحرر من الأمية مبلغ 250 جنيه فى دورة تعليمية مدتها 3 أشهر ، ليتم منح المتحررين شهادة معتمدة من الهيئة العامة لتعليم الكبار ، ويعقبه توفير فرص عمل لهم مساهمة من المبادرة ، ونستعد بالتوازى لإطلاق المرحلة الثانية والتى تستهدف محو أمية المكفوفين والصم والبكم من ذوى الهمم  .

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