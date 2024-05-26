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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار هيونداي توسان الرسمية في مصر 2024 .. صور

هيونداي توسان 2024
هيونداي توسان 2024

تنتمي السيارة هيونداي توسان إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وتعد من اشهر اصدارات الـ SUV المقدمة في السوق المصرية، والتي تنطلق محليًا عبر 7 فئات من التجهيزات بداية من النسخة SHADOW والتي يبلغ سعرها الرسمي مليون 750 ألف جنيه، حتى الفئة COLLECTOR عالية التجهيز والتي تصل قيمتها السعرية إلى 2 مليون و275 ألف جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، الاسعار الرسمية للسيارة هيونداي توسان 2024 الرسمية في مصر وعرض ابرز المواصفات

هيونداي توسان 2024 

قدرات هيونداي توسان 2024 الفنية

 

  • تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 9 ثواني.
  • محرك تيربو سعة 1600 سي سي.
  • قوة إجمالية للمحرك 180 حصان و265 نيوتن متر.
  • ناقل حركة 7 غيار أوتوماتيك.
  • تقنية الجر الأمامي للعجلات.
  • معدل استهلاك الوقود يقدر بـ 6 لتر لكل 100 كيلومتر.
هيونداي توسان 2024 

تجهيزات السيارة هيونداي توسان 2024 

 

تضم السيارة هيونداي توسان 2024 عدد من التجهيزات منها، فتحة سقف بانوراما، جنوط رياضية، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة خارجية، كاميرا، حساسات ركن أمامية وخلفية، مثبت سرعة، مقاعد كهربائية، مرايات جانبية كهربائية التحكم، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، وسائد هوائية للحماية، عدد من أدوات المساعدة تتضمن انظمة المكابح، بالاضافة إلى وجود مكيف هواء، نظام ترفيهي، بلوتوث، قفل مركزي، زجاج كهربائي.

هيونداي توسان 2024 

أسعار السيارة هيونداي توسان 2024 في مصر 

 

فئة SHADOW موديل 2024 بسعر رسمي 1,750,000 جنيه.

فئة BLAZE موديل 2024 بسعر رسمي 1,850,000 جنيه.

فئة REDINE موديل 2024 بسعر رسمي 1,950,000 جنيه.

فئة NIGHT موديل 2024 بسعر رسمي 2,150,000 جنيه.

فئة MID-NIGHT موديل 2024 بسعر رسمي 2,175,000 جنيه.

فئة BLACK DIAMOND  موديل 2024 بسعر رسمي 2,250,000 جنيه.

فئة COLLECTOR موديل 2024 بسعر رسمي 2,275,000 جنيه.

هيونداي توسان 2024 
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