تعود رسميا للسوق المصري .. أسعار ومواصفات هيونداي النترا AD

تواصل السيارة هيونداي النترا AD من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري من جديد، حيث تعود للطرح محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات هم Smart و Modern والفئة Topline، ويذكر أن اخر ظهور لهذه النسخة كان في عام 2021.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية للسيارة هيونداي النترا AD بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات

القدرات الفنية ومواصفات السيارة هيونداي النترا AD

تعتمد السيارة هيونداي النترا AD على ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 128 حصانا و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

هيونداي النترا AD

تضم السيارة هيونداي النترا AD فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، وسائد هوائية أمامية AIRBAGS، مكيف هواء، نوافذ كهربائية، نظام صوتي ترفيهي يتراوح بين 4 و6 مكبرات، مرايات جانبية كهربائية التحكم.

هيونداي النترا AD

وتحتوي السيارة هيونداي النترا AD على شاشة عدادات TFT مقاس 3.5 بوصة، واخرى LCD مقاس 4.2 بوصة، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة، جنوط تتراوح بين 15 و16 بوصة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن.

هيونداي النترا AD

وتضم السيارة هيونداي النترا AD كاميرا خلفية، حساسات ركن، مثبت سرعة، مسند يد خلفي، مقاعد من الجلد، بالاضافة إلى تجهيزات اخرى منها شحن لاسلكي للهواتف الذكية، مقابض للابواب من الكروم، خاصية المفتاح الذكي، اضاءة نهارية وخلفية بتقنية LED.

هيونداي النترا AD

الاسعار الرسمية للسيارة هيونداي النترا AD

الفئة الأولى Smart هيونداي النترا AD بسعر 890 ألف جنيه.

الفئة الثانية Modern هيونداي النترا AD بسعر 950 ألف جنيه.

الفئة الثالثة Topline هيونداي النترا AD بسعر مليون و50 ألف جنيه.