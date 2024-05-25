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رئيس التحرير
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برلمان

عضو إفريقية النواب: الرئيس حريص على إحداث طفرة تنموية واقتصادية وزراعية بمصر

نيفين حمدي
نيفين حمدي

ثمنت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن ، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لعدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مؤكدة أن تلك المشروعات القومية الكبرى تأتي في إطار جهود الدولة المصرية وحرص من القيادة السياسية ورؤيتها المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.

وأكدت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، في بيان لها اليوم، علي أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المشروعات التنموية الجديدة في جنوب الوادي عن جهود الدولة فى مجال الزراعة وكيفية تحقيق الاستفادة الكبرى من الإنتاجية، لافته ان توجيهات الرئيس للمسؤولين بالتحدث للرأى العام عن التحديات التى تواجه الدولة حينما قال "اتكلموا وقولوا الحكاية إيه للناس، قولوا ليه الكهرباء ليه مبتتعملش، ما تقولوا ليه؟ لو أخدت تمن الكهرباء الحقيقية هضاعف تمنها مرتين، طيب الغلبان هيروح منى فين؟ أقطع الكهرباء ولا أغلّيها؟ وأغلّيها قد إيه؟"، رساله قوية وصريحة عن حجم التحديات التي تشهدها الدولة المصرية وما تتخذه القيادة السياسية من مواجهتها والتغلب عليها حتي لا يتأثر المواطن البسيط بها ، فضلا عن حجم الدعم التي تقدمه الدولة للمصريين في ظل الازمات الاقتصادية العالمية.

ووصفت عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، دعوة الرئيس السيسي المسؤولين للظهور والرد على الرأي العام يعكس مدى المصداقية التي تتمتع بها القيادة السياسية، وهي من الأمور الصعبة في ظل التحديات الراهنة، مشيده بدعم الرئيس السيسي لوسائل الإعلام وحرية التعبير عن الرأي والاستماع لمطالب المواطنين واستفساراتهم.

وأشارت النائبة نيفين حمدي، إلى أن دعوة الرئيس السيسي للمستثمرين أيضا للمشاركة في جميع المشروعات الزراعية التي تنفذها الدولة يؤكد أن الرئيس السيسي يتبع فكرا جديدا في تنمية وإدارة المشروعات الزراعية لتحقيق أكبر استفادة للدولة المصرية والمواطن المصري وإشراك المستثمرين في تنمية المشروعات الزراعية.

وأكدت نائبة حماة الوطن، على أن الرئيس السيسي حريص علي  إحداث طفرة تنموية واقتصادية وزراعية في البلاد، بهدف انتشال مصر من كل أزماتها والتخطيط بقوة والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، لافته الي أن القطاع الزراعي واستصلاح الاراضي الصحراوية شهد دعما غير مسبوق من القيادة السياسية، لتحقيق الأمن الغذائي في مصر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية الكبرى التنمية المستدامة الامن الغذائي حزب حماة الوطن

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