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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية العديسات بالأقصر

صدى البلد

 تفقد الدكتور علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الاقصر وبرفقته هشام  علي ابازيد رئيس الوحده المحليه لقرية العديسات قبلي ، مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي والتي تم تخصيص قطعة أرض لها من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية العديسات قبلي بمركز ومدينة الطود بقرار رقم ١٣٠لسنة ٢٠٢٤.

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ويأتي المشروع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى بتمويل بنك التنمية الافريقي بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والذي يستهدف المشروع تغطية قرى العديسات قبلى والعديسات بحرى بمركز ومدينة الطود. 

وتابع رئيس مركز ومدينة الطود نسبة تنفيذ المشروع والتي وصلت الي ٣٧% والمقرر الانتهاء منه في شهر فبراير القادم ٢٠٢٥ ،والذي يتكون من ٢ أحواض لاهوائيه و٢ أحواض إختياريه و٦ أحواض انضاج و٢ مرشح رملي ومبني اداري ومبني كلور ومخزن ومبني المدخل والمصفي وغرفة أمن وسور بطول ٢٢٠٠م/ط .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة ومركز.

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الأقصر الأراضي المملوكة للدولة الشرب والصرف الصحى الصرف الصحى المتابعة الميدانية المبادرة الرئاسية حياة كريمة رئيس مركز شركة مياه الشرب والصرف الصحى

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