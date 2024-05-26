وزير الرياضة: قضينا على مصطلح الألعاب الشهيدة وكرة القدم مزاج المصريين

عبر وزير الشباب والرياصة، الدكتور أشرف صبحي عن فرحته بعد تتويج الأهلي بلقب دور أبطال افريقيا، موضحا أن الكرة المصرية بها تطوير بشكل كبير، وقضينا على مصطلح الألعاب الشهيدة، ولكن الكرة المصرية مزاج عام .

وأكمل وزير الرياضة خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي:" أبارك للأهلي التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا والكرة مزاج عام للمصريين.

وتابع وزير الرياضة أن جماهير الأهلي والزمالك هم الأبطال الحقيقيين في التتويج بدوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.

واكمل الدكتور أشرف صبحي ان تهئنة الرئيس السيسي للأهلي وقبله الزمالك يؤكد دعمه الكامل للأبطال الرياضيين.

وواصل: " اعتذرنا عما حدث في تنظيم نهائي الكونفيدرالية، واليوم تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا كان على أعلى مستوى".

واختتم أن مصر ستخوض مباراة أمام بوركيا فاسو في تصفيات كأس العالم بمشاركة اللاعب محمد صلاح، يوم 1 -6 القادم.