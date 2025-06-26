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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يشهد احتفالية رأس السنة الهجرية ١٤٤٧هـ من رحاب المسجد الأحمدي |صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

شهد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ،مساء اليوم، فعاليات الاحتفال الرسمي الذي نظمته مديرية الأوقاف بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٧هـ، من داخل أروقة المسجد الأحمدي بمدينة طنطا، عقب أداء صلاة المغرب، في أجواء مفعمة بالروحانية والسكينة،بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وفضيلة الشيخ نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وفضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية بالمحافظة.

فرحة راس السنه الهجريه 

وفور وصوله إلى ساحة المسجد، حرص المحافظ على مصافحة الحضور من أئمة وعلماء الأوقاف، وتبادل الحديث الودي مع عدد من المواطنين، في إطار حرصه الدائم على التواصل المباشر مع أبناء المحافظة، والتواجد بينهم في مختلف المناسبات، بما يعكس إيمانه بأهمية المشاركة المجتمعية وتعزيز روح التقارب والثقة بين المواطن والمسؤول.

تفاعل اسلامي 

وانطلقت مراسم الاحتفال عقب أداء صلاة المغرب، بتلاوة قرآنية مباركة من الشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد، الذي أمتع الحضور بصوتٍ يحمل بصمة فريدة من عبق التلاوة المصرية الأصيلة، واستدعى بأسلوبه المتزن وإحساسه العميق سيرةً ما زالت محفورة في الذاكرة، تاركًا أثرًا مميزًا لدى الحاضرين.

وكيل أوقاف الغربية 

وألقى فضيلة الشيخ نوح العيسوي كلمة أكد خلالها أن الهجرة النبوية الشريفة تمثل واحدة من أعظم المحطات في تاريخ الرسالة، إذ جسّدت في جوهرها معنى الصبر والبذل من أجل المبادئ، ورسّخت قيم الإخلاص والعمل وتحمُّل المسؤولية، داعيًا إلى استلهام تلك المعاني الخالدة في مسيرة بناء الوطن، وتعميق الانتماء لأرضه وتاريخه ومستقبله.

واختُتم الحفل بابتهالات روحانية قدمها المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد، مزج فيها بين جمال الصوت وصدق الدعاء.

تهنئة محافظ الغربية 

وفي ختام الفعاليات، هنأ اللواء أشرف الجندي أبناء محافظة الغربية بهذه المناسبة الكريمة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها على مصرنا الحبيبة بالأمن والسلام والاستقرار، وأن يكون العام الهجري الجديد عامًا زاخرًا بالعطاء والإنجازات في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة ستظل مصدر إلهامٍ حيّ، نستمد منها العزم والإرادة لبناء وطن يليق بتاريخنا وتضحيات شعبنا العظيم.

محافظ الغربية احتفالية رأس السنة الهجرية مسجد السيد البدوى طنطا

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