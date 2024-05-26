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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ليلة تتويج الأهلي.. احتفالات متواصلة حتى الصباح بشوارع أسوان

احتفالات جماهير أسوان
احتفالات جماهير أسوان بفوز الاهلى

واصلت أعداد كبيرة من جماهير النادى الأهلى بأسوان إحتفالاتهم حتى الساعات الاولى من الصباح عقب تتويج بطل القرن بالكأس الـ 12 من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد تغلبه وفوزه على فريق الترجى التونسى بنتيجة 0/1 فى مباراة النهائى والتى جمعت الفريقين على أرض استاد القاهرة الدولى فى الثامنة من مساء أمس السبت

وتوافد المئات من جماهير النادى الأهلى على مختلف المقاهى بمحافظة أسوان لمشاهدة المباراة ضمن دورى نهائى افريقيا وتشجيع الفريق الذى يعشقونه.

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وشهدت المقاهى والكافيهات وضع الكراسي البلاستيكية ووضع شاشات عرض كبيرة فى الشارع حتي يستطيع تواجد اماكن للاعداد الهائلة من المشجعين.

وامتلأت المقاهي والشوارع فى محافظة أسوان بالصافرات وعبارات التشجيع النادى الأهلي ولاعبيه ليعبروا عن تمنياتهم بالفوز لفريقهم المفضل.

وجاء ذلك وسط أجواء حماسية مميزة لتشجيع لاعبي فريق النادى الأهلي على الفوز بدورى نهائي أفريقيا. 

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