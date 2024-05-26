هل فقدان الوزن السريع يسبب النقرس؟

يتساءل الكثير من الأشخاص عن أسباب النقرس، وهل فقدان الوزن السريع من أسبابه؟.. فهناك أسباب أكثر دقة وشيوعًا لحدوث النقرس، وفقا لما نشره موقع إكسبريس .

ارتفاع مستويات حمض البوليك في الدم

هذا هو السبب الرئيسي للنقرس. يحدث عندما يكون هناك فائض من حمض البوليك في الجسم.

الوراثة

النقرس له عامل وراثي قوي، فإذا كان أحد الوالدين مصابًا بالنقرس، فإن خطر الإصابة عند الأبناء يزداد.

نمط الحياة والعادات الغذائية

تناول الكحول بكثرة والأطعمة الغنية بحمض البوليك مثل اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية تزيد من خطر الإصابة.

الأمراض المزمنة

الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم وداء السكري وأمراض الكلى تزيد من خطر الإصابة بالنقرس.

بعض الأدوية

بعض الأدوية مثل مدرات البول وبعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم قد تسبب زيادة حمض البوليك في الدم.

الإصابات والجراحات

الإصابات أو الجراحات التي تؤدي إلى تلف الأنسجة قد تسبب ارتفاع حمض البوليك.

الحالات المرضية المزمنة

الأمراض مثل الأمراض الكلوية والسرطان والأمراض التنكسية قد تزيد من خطر الإصابة بالنقرس.

لذلك، فقدان الوزن السريع ليس سببًا معروفًا للنقرس، الأسباب الرئيسية هي ارتفاع حمض البوليك وعوامل وراثية وأنماط الحياة والأمراض المزمنة.