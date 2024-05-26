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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يحسم الجدل بشأن رحيل لاعب الأهلي للزمالك

صدى البلد

توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا الـ 12 في تاريخه بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب إستاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، عبر لايف عبر حسابه علي فيسبوك: ديانج لعيب مهم ومميز ولكن ولا من  قريب ولا بعيد هيجي الزمالك، وسعره لا يتعدي 2 مليون دولار، واستحالة يجيب 5 مليون دولار، ومفيش نادي هيديه راتبه في النادي الأهلي ولعامل السن مش هيجيله عروض أروبية أبدا.

وكانت مباراة الذهاب في تونس قد انتهت بتعادل الفريقين 0-0، فيما فاز الأهلي في لقاء الإياب بهدف نظيف ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقائين 1-


سجل رامي ربيعة الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك الترجي بالدقيقة 4 عن طريق رأسية ارتطمت في لاعب الفريق التونسي لتسكن بعدها شباك أمان الله مميش ولكن الهدف احتسب في الأخير لـ  روجير أهولو لاعب شيخ الأندية التونسية.

الأهلي مع بيرسي تاو صفقات الأهلي الاهلي و الترجي التونسي دوري ابطال افريقيا

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